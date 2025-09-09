O que acontece com Alexandre de Moraes, que agora é persona non grata em BH

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal), Alexandre de Moraes, foi declarado "persona non grata" pela Câmara Municipal de Belo Horizonte (MG).

O que muda para Moraes?

Moção é simbólica e não tem efeito prático, segundo a própria Câmara. Ou seja, o ministro poderá voltar à cidade, se assim desejar.

Este tipo de proposta serve para "manifestar apoio, pesar ou protesto em relação a algum acontecimento, ato de relevância pública ou social", ainda de acordo com o regimento da casa. Normalmente, moções são enviadas sem passar por votação, mas tanto o texto em apoio ao ministro quanto aquele que o tornou "persona non grata" foram impugnados e, por isso, tiveram que passar pelo Plenário.

Tornar um indivíduo "persona non grata" é um recurso exclusivo de política externa; o termo foi apropriado das relações internacionais, onde existe aplicação prática. Este tipo de determinação só tem validade ao ser feita por Estados e países (e não por cidades).

Quando um país considera alguém uma "persona non grata", afirma que não quer se comunicar com ele. A recusa vale para comunicação pessoal ou virtual e não precisa de justificativa para ocorrer, mas é um sinal de rompimento das relações diplomáticas e, geralmente, ocorre diante de um grande desacordo entre países a respeito de tema sensível ou estratégico.

Qualquer membro que represente o corpo diplomático de um país ou órgão pode receber o "título". O termo vale para embaixadores, cônsules, encarregados de negócios, chefes de Estado e ministros de relações exteriores. A explicação foi dada pelo professor de relações internacionais da Faculdade Arnaldo Janssen, Vladimir Feijó, em matéria publicada pelo UOL em fevereiro de 2024.

O termo, que em latim significa "não é bem-vindo", está previsto na Convenção de Viena sobre relações diplomáticas. A nomenclatura foi descrita no artigo 9 da convenção, que explica que o diplomata pode ser considerado persona non grata antes mesmo de chegar à nação que o condena.

Caso esteja em visita ao país, a "persona non grata" pode ser convidada a se retirar. A Convenção de Viena determina que o Estado acreditante pode "retirar a pessoa em questão" ou dar "por terminadas as suas funções na missão".

Se estiver fora do país, a persona non grata não tem autorização para entrar nele. Estas aplicações não valem, por exemplo, para o ministro Moraes. No entanto, o STF receberá em documento a moção de protesto da Câmara Municipal de Belo Horizonte.

Durante a sessão na Câmara de BH, parlamentares do PT e Psol reclamaram que o Regimento Interno da Câmara não prevê o uso de moções para "taxar pessoas como persona non-grata em uma cidade", afirmou Pedro Patrus (PT). Para ele, este tipo de medida não deveria ser usada por "capricho político" ou como "instrumento de perseguição" a autoridades da República. Para Juhlia Santos (Psol), a proposição também seria uma "manobra por likes".

Por que Moraes virou "persona non grata" em BH?

Vereadores aprovaram moção de repúdio a Moraes em votação. O texto foi apresentado pelo bolsonarista Pablo Almeida (PL) como "protesto em relação às condutas" do ministro.

Vereador alega que o magistrado cometeu crime de responsabilidade. A moção aprovada cita o episódio em que Moraes fez um gesto obsceno durante um jogo de futebol na Neo Química Arena, em São Paulo, no dia em que foi sancionado pela Lei Magnitsky, dos Estados Unidos.

Segundo o texto, houve quebra de decoro. "O comportamento adotado pelo excelentíssimo sr. ministro revela-se absolutamente incompatível com os princípios constitucionais da impessoalidade, moralidade e decoro, que regem a administração pública (art. 37 da Constituição Federal), além de violentar o dever de urbanidade e respeito ao cidadão", diz o texto.

A proposta também diz que as sanções dos EUA a Moraes foram aplicadas "com fundamento". "A aplicação dessa legislação, por parte do governo dos Estados Unidos, a um magistrado brasileiro deve ser encarada com seriedade, prudência e responsabilidade institucional, jamais com escárnio ou desdém, como evidenciado no episódio em questão", diz.

Câmara Municipal rejeitou gesto a favor de Moraes. Na tarde de ontem, os vereadores votaram "não" a uma moção de apoio ao ministro, apresentada pelo vereador Pedro Rousseff (PT) após a decretação de prisão domiciliar de Jair Bolsonaro (PL).

*Com informações de matérias publicadas em 02/10/2024 e 08/09/2025.