Nvidia anuncia chips de IA para geração de vídeo e software

(Reuters) - A Nvidia disse nesta terça-feira que lançará um novo chip de inteligência artificial até o fim do próximo ano, projetado para lidar com funções complexas, como a criação de vídeos e software.

Os chips, batizados de "Rubin CPX", serão construídos com base na arquitetura Rubin de próxima geração da Nvidia - a sucessora de sua mais recente tecnologia "Blackwell", que marcou a incursão da empresa no fornecimento de sistemas de processamento maiores.

À medida que os sistemas de IA se tornam mais sofisticados, lidando com tarefas pesadas, como "codificação de vibração" ou geração de código assistida por IA e geração de vídeo, as necessidades de processamento do setor estão se intensificando.

Os modelos de IA podem levar até 1 milhão de tokens para processar uma hora de conteúdo de vídeo - um feito desafiador para GPUs tradicionais, disse a empresa. Os tokens referem-se às unidades de dados processados por um modelo de IA.

Para remediar isso, a Nvidia integrará várias etapas da longa sequência de processamento, como decodificação de vídeo, codificação e inferência - quando os modelos de IA produzem um resultado - em seu novo chip.

Investir US$100 milhões nesses novos sistemas poderia ajudar a gerar US$5 bilhões em receita simbólica, disse a empresa, conforme Wall Street se concentra cada vez mais no retorno do investimento de centenas de bilhões de dólares em hardware de IA.

A corrida para desenvolver os sistemas de IA mais sofisticados fez da Nvidia a empresa mais valiosa do mundo, comandando uma parcela dominante do mercado de chips de IA com seus processadores caros e de primeira linha.

(Reportagem de Arsheeya Bajwa em Bengaluru)