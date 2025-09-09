Nottingham Forest anuncia Ange Postecoglou como novo técnico

O Nottinham Forest anunciou nesta terça-feira (9) o australiano Ange Postecoglou, ex-Tottenham, como seu novo técnico, horas depois de confirmar a demissão do português Nuno Espírito Santo.

Apesar de ter levado os 'Spurs' à conquista da Liga Europa na temporada passada, o primeiro título do clube londrino em 17 anos, Postecoglou não continuou à frente da equipe, que terminou a Premier League na 17ª posição, a última acima da zona de rebaixamento.

O treinador australiano não terá uma estreia fácil, já que no sábado visitará um dos fortes candidatos ao título, o Arsenal.

Nuno Espírito Santo estava no Forest desde 2023 e, em seu primeiro ano no cargo, ajudou a equipe a escapar do rebaixamento.

Na temporada passada, o time brigou durante boa parte da campanha na Premier League por uma vaga na Liga dos Campeões e terminou na sétima posição (classificado para a Liga Europa), seu melhor resultado desde 1995.

Na atual edição do Campeonato Inglês, o Forest soma 4 pontos em três rodadas (décima posição). Mas além dos resultados, o treinador já imaginava uma demissão por conta do desgaste de sua relação com o proprietário do clube, o multimilionário grego Evangelos Marinakis.

"Sempre tive uma relação muito boa com o proprietário. Na temporada passada, era muito, muito, muito próxima. Nesta temporada, já não é tão boa. Não é", declarou o português, há duas semanas.

"Nossa relação não é a mesma. Não sei o motivo. A verdade é que não é mais o que era. Antes, era boa, respeitosa, baseada na confiança e na troca de opiniões. Agora, não é tão boa", reiterou.

