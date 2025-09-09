Topo

Notícias

Netanyahu diz que guerra em Gaza pode terminar 'imediatamente' se Hamas aceitar proposta de trégua de Trump

09/09/2025 14h20

A guerra em Gaza pode terminar "imediatamente" se o movimento islamista palestino Hamas aceitar a proposta de trégua do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, nesta terça-feira (9).

"Israel aceitou os princípios, a proposta apresentada pelo presidente Trump para colocar fim à guerra, começando com a libertação imediata de todos os nossos reféns", declarou Netanyahu em um ato celebrado na embaixada americana em Jerusalém.

"Se a proposta do presidente Trump for aceita, a guerra pode terminar imediatamente", acrescentou.

glp-acc-jd/kir/pc-sag/mb/aa/yr

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Notícias

Moraes vota para condenar almirante Almir Garnier em trama golpista

Primeiro de cinco ministros, Moraes vota a favor de condenar Bolsonaro

Sequência de atos executórios mostra consumação dos tipos apontados pela PGR, afirma Moraes

Moraes vota pela condenação de Bolsonaro e mais 7 por tentativa de golpe

'Bolsonaro exerceu função de líder do grupo criminoso', diz Moraes

Netanyahu diz que guerra em Gaza pode terminar 'imediatamente' se Hamas aceitar proposta de trégua de Trump

2.000 km/h: como é o F-35, o caça que Trump enviou ao Caribe contra Maduro

Bolsonaro admitiu ter realizado reuniões para tratar de GLO e minuta do golpe, afirma Moraes

Membro das forças de segurança do Catar é morto em ataque israelense em Doha

Bolsonaro não estava na invasão de 8/1, mas deve responder por ela, diz Moraes

SPTuris nega que bandeira dos EUA exposta na Paulista seja a mesma da NFL