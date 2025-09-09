Não podemos permitir periferia marcada pela violência enquanto endinheirados ficam impunes, diz Lula

Por Maria Carolina Marcello

(Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta terça-feira, ao comentar megaoperação policial sobre lavagem de dinheiro do crime organizado envolvendo fundos de investimentos e fintechs, que não pode permitir que os menos favorecidos sofram com os efeitos da violência enquanto os ricos usufruem da impunidade.

Lula defendeu ainda, em discurso na inauguração do Centro de Cooperação Policial Internacional da Amazônia (CCPI), que o combate ao crime organizado envolve "neutralizar suas lideranças" e "asfixiar seus mecanismos de financiamento".

"Não podemos permitir que os moradores das periferias, os povos indígenas, e as comunidades ribeirinhas tenhas suas vidas marcadas pela violência, enquanto os endinheirados ficam impunes", disse o presidente.

"Há poucos dias, realizamos no Brasil a maior operação da história contra o crime organizado, que finalmente alcançou o andar de cima do crime organizado -- a Faria Lima, a famosa linha bancária do Brasil", disse Lula, referindo-se à operação "Carbono Oculto", da Polícia Federal, que investiga suposto esquema bilionário de fraudes e lavagem de dinheiro no setor de combustíveis, com participação de fundos de investimento e fintechs acusados de receberem recursos ligados à facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC).

Os comentários de Lula ocorreram durante cerimônia de inauguração do centro de cooperação policial com a colaboração de nove países amazônicos e nove Estados brasileiros que compõem a Amazônia Legal para o combate a crimes ambientais, tráfico de entorpecentes, armas e pessoas.