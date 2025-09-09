Topo

Notícias

Não podemos permitir periferia marcada pela violência enquanto endinheirados ficam impunes, diz Lula

09/09/2025 15h01

Por Maria Carolina Marcello

(Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta terça-feira, ao comentar megaoperação policial sobre lavagem de dinheiro do crime organizado envolvendo fundos de investimentos e fintechs, que não pode permitir que os menos favorecidos sofram com os efeitos da violência enquanto os ricos usufruem da impunidade.

Lula defendeu ainda, em discurso na inauguração do Centro de Cooperação Policial Internacional da Amazônia (CCPI), que o combate ao crime organizado envolve "neutralizar suas lideranças" e "asfixiar seus mecanismos de financiamento".

"Não podemos permitir que os moradores das periferias, os povos indígenas, e as comunidades ribeirinhas tenhas suas vidas marcadas pela violência, enquanto os endinheirados ficam impunes", disse o presidente.

"Há poucos dias, realizamos no Brasil a maior operação da história contra o crime organizado, que finalmente alcançou o andar de cima do crime organizado -- a Faria Lima, a famosa linha bancária do Brasil", disse Lula, referindo-se à operação "Carbono Oculto", da Polícia Federal, que investiga suposto esquema bilionário de fraudes e lavagem de dinheiro no setor de combustíveis, com participação de fundos de investimento e fintechs acusados de receberem recursos ligados à facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC).

Os comentários de Lula ocorreram durante cerimônia de inauguração do centro de cooperação policial com a colaboração de nove países amazônicos e nove Estados brasileiros que compõem a Amazônia Legal para o combate a crimes ambientais, tráfico de entorpecentes, armas e pessoas.

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Trump "lamenta profundamente" que Israel tenha atacado o Hamas no Catar

Irã anuncia acordo para novo marco de cooperação com AIEA

Trump 'lamenta profundamente' ataque israelense no Catar

EUA dizem que usarão poderio por liberdade de expressão no caso Bolsonaro

Morre em Brasília advogado que levou caso do 8 de Janeiro à OEA

Não podemos permitir periferia marcada pela violência enquanto endinheirados ficam impunes, diz Lula

Como a inteligência artificial ajudou a salvar o Google

Trump instruiu assessor a avisar Catar que ataque de Israel estava por vir, diz Casa Branca

Macron nomeia como primeiro-ministro o titular da Defesa, Sébastien Lecornu (presidência)

Macron nomeia como primeiro-ministro o titular da Defesa, Sébastien Lecornu

Trump falou com emir do Catar e com Netanyahu após ataques em Doha (porta-voz)