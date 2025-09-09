Topo

Notícias

Não há dúvida que houve reunião de Braga Netto com kids pretos, afirma Moraes

Brasília

09/09/2025 13h01

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), afirmou nesta terça-feira, 9, que "não há dúvida" de que houve a reunião, na casa do general Braga Netto, com "kids pretos", sobre a operação que visava a execução do plano de assassinato de autoridades. Moraes ironizou as alegações das defesas de que os militares foram tirar foto ou "simplesmente conhecer" Braga Netto. "Não é muito comum no sistema militar", disse.

O ministro Flávio Dino chegou a ironizar. "Essa foto veio aos autos?".

"Não", respondeu Moraes. "A foto se perdeu no Whastapp", completou.

Moraes destacou que também há prova de que houve a discussão sobre o financiamento da operação. "A conversa existiu, a necessidade do financiamento existiu", ponderou, citando diálogos nos autos. Nesse contexto, lembrou ainda que, segundo o delator Mauro Cid, o dinheiro para o financiamento da operação foi entregue a Braga Netto pelo "pessoal do agronegócio".

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Notícias

Rebeldes ligados ao Estado Islâmico matam ao menos 61 pessoas em funeral no leste do Congo

Equador confisca mais de US$300 mi em propriedades de grupo armado

Esposa de ex-premiê do Nepal morre queimada em protestos, diz jornal

Estado de exceção, de defesa ou de sítio fora das hipóteses constitucionais é golpe, diz Moraes

Dirigente do Hamas diz a Al Jazeera que houve mortos no ataque de Israel no Catar, mas que líderes sobreviveram

Embaixada dos EUA critica Moraes durante julgamento de Bolsonaro no STF

Flotilha com ajuda para Gaza denuncia que foi vítima de ataque com drone perto da Tunísia

Alemanha anuncia programa para fornecer à Ucrânia milhares de drones de longo alcance

Moraes: é 'patente' participação de 'líder da organização' no plano para assassinar autoridades

Autoridade do Hamas diz na TV que líderes do Hamas sobreviveram ao ataque israelense em Doha; filho de líder morreu

Em ação militar inédita, Israel ataca membros do Hamas no Catar