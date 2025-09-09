Topo

Notícias

Não há data certa ainda, diz Hugo Motta sobre votação do IR

Brasília

09/09/2025 15h07

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou que ainda não há data para pautar o projeto sobre a ampliação da isenção do Imposto de Renda (IR).

As declarações ocorreram na tarde desta terça-feira, 9, e foi dada a jornalistas na Câmara. De acordo com o parlamentar, o assunto deve ser discutido na próxima reunião do colégio de líderes. "Não tem uma data certa ainda", declarou o parlamentar.

Mais cedo, Motta realizou em sua residência oficial, em Brasília, uma reunião com os líderes das bancadas. Segundo deputados que participaram do encontro, o acordo foi pautar apenas projetos consensuais nesta semana.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Notícias

"Bloqueiem tudo": Movimento de protesto aumenta problemas políticos de Macron

Como funcionava a central de logística de celulares roubados na Barra Funda; dois são presos

Hamas diz que ataque israelense no Catar matou seis pessoas, incluindo agente de segurança catariano

No STF, governistas comemoram voto de Moraes: 'Game over para Bolsonaro'

Irã anuncia acordo para novo marco de cooperação com a AIEA

Catar diz que relatos sobre ter sido informado previamente de ataque israelense a Doha são falsos

Exportação de carne bovina em agosto crescem em volume e receita, diz Abiec

Trump "lamenta profundamente" que Israel tenha atacado o Hamas no Catar

Irã anuncia acordo para novo marco de cooperação com AIEA

Câmara pauta MP da tarifa de energia gratuita para 18 milhões

Moraes vota para condenar Bolsonaro e mais sete por golpe de Estado