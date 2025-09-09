'Não falava para proteger masculinidade': o tabu do estupro contra homens

Do UOL e colaboração para o UOL, em São Paulo

"Ficou engavetado por 20 anos." A frase dita por um ex-aluno de Carlos Veiga Filho, 62, resume o silêncio que perdurou entre as vítimas do professor, condenado por abusar de adolescentes.

O tema é abordado no quarto e último episódio do podcast "O Professor e os Meninos", do UOL Prime. Assinante UOL pode escutar o episódio 4 acima.

Veiga é acusado de usar do esoterismo e da camaradagem com pais e alunos para abusar de centenas de meninos e adolescentes durante quase 40 anos.

Não ter falado na época passava por isso: proteger o Veiga e minha masculinidade

Ex-estudante que não quis ser identificado

As únicas pessoas que me perguntaram como é ter sofrido abuso foram mulheres. Se é um amigo homem, já cai no lugar da piada

Outro ex-aluno que não quer ter o nome divulgado.

Em fevereiro deste ano ele foi condenado em primeira instância a 40 anos de prisão pelo abuso de três adolescentes no interior. Após a estreia do podcast, na semana passada, a pena subiu a 51 anos e 4 meses de prisão em julgamento no Tribunal de Justiça de São Paulo.

O primeiro episódio está disponível no YouTube de UOL Prime. Assinante do UOL pode escutar todos os episódios em uol.com.br/podcastprofessor ou no Spotify:

Escola diz que não tinha registro de denúncias

O Rio Branco, por meio da Fundação de Rotarianos de São Paulo, afirma que não tinha "conhecimento sobre os fatos" nem registro de denúncias. Diz também lamentar "profundamente os fatos narrados por ex-alunos" ao podcast.

Advogado de Veiga, Jhonatan Wilke afirma que não comenta casos antigos, apenas as três denúncias envolvendo alunos da cidade de Serra Negra, feitas em 2023, que levaram à prisão do professor no ano passado. Disse não ter sido provado que houve intenção de "satisfação de lascívia" por parte de Veiga.

Em depoimento à Justiça, o professor afirma que era próximo dos alunos, que praticava "benzimentos" com cunho espiritual, mas sem conotação sexual.

Uma vítima por hora

A dimensão do problema é corroborada por dados alarmantes. Uma pesquisa inédita revelou que quase 4 milhões de homens foram vítimas de violência sexual em algum momento de suas vidas no Brasil.

O número foi levantado pelo psicólogo Denis Ferreira, especializado em abuso sexual contra homens e fundador do portal ou projeto Memórias Masculinas.

"No imaginário social não cabe ao homem ser vítima de abuso porque a ele foi relegado o papel de força, de poder. A sociedade coloca o homem no centro de tudo. Então, se ele é o centro, jamais pode ser colocado em um lugar de vulnerabilidade. Se fizer isso, é como se tivesse quebrado um pacto de masculinidade, de ser forte, viril e capaz de se defender", afirma Denis.

Por ano, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, são mais de 8.000 casos —o equivalente a um estupro contra menino ou homem por hora.

Um dos entrevistados afirma que falar, em vez de o enfraquecer, ajudou a lidar com o trauma. "Acho importante dar a nossa versão. É uma forma de botar isso para fora e resolver."

Lei não via meninos como vítimas

O pacto de silêncio também tem raízes na legislação brasileira. Até 2005, o único crime descrito para proteger crianças e adolescentes, o de sedução, dirigia-se diretamente a meninas.

Meninos poderiam denunciar um abuso como "atentado violento ao pudor". Só que esse crime não fazia diferenciação de idade e gênero.

O reconhecimento legal do estupro de vulnerável, contra qualquer pessoa menor de 14 anos, só foi instituído em 2009.

Nos quatro anos seguintes, as notificações de violência sexual contra garotos cresceram 300%, segundo estudo do psicólogo Denis Ferreira.

Como denunciar

Se você é ou conhece alguma vítima de abuso, pode procurar uma delegacia especializada ou ligar para o Disque 100 ou Disque 180. São serviços telefônicos que funcionam diariamente, 24 horas por dia, incluindo sábados, domingos e feriados. As ligações podem ser feitas de todo o Brasil por meio de discagem direta e gratuita, de qualquer terminal telefônico —fixo ou móvel. Basta discar 100 ou 180.