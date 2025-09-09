'Não é minha assinatura', diz Trump sobre suposta carta a Jeffrey Epstein

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira (9) que não é sua assinatura a que aparece em uma suposta carta de aniversário destinada ao criminoso sexual Jeffrey Epstein, um dia depois de a oposição democrata tornar público o documento.

"Não é minha assinatura e não é a forma como falo, quem me conhece há bastante tempo sabe que não é a maneira na qual me expresso. É um absurdo", disse o presidente a repórteres na área externa de um restaurante em Washington, em sua primeira reação pública após a divulgação desta carta de 2003.

aue/des/mlm/val/mel/rpr

© Agence France-Presse