Mota-Engil sinaliza investimento de cerca de R$2 bi em projeto do túnel Santos-Guarujá

(Reuters) - O grupo de engenharia português Mota-Engil disse nesta terça-feira que investirá cerca de R$2 bilhões para a construção do primeiro túnel imerso da América Latina, entre as cidades litorâneas paulistas de Santos e Guarujá, após ter vencido leilão para concessão de 30 anos.

Conforme comunicado emitido pela empresa, o total do investimento no túnel será de cerca de R$8 bilhões, dos quais até R$5,8 bilhões virão de aportes públicos, divididos igualmente entre o governo federal e o governo de São Paulo, sendo o valor restante de sua responsabilidade.

A sua subsidiária Mota-Engil Latam Portugal venceu o leilão na sexta-feira, com oferta de desconto de 0,5% sobre a contraprestação pública anual de R$438 milhões.

Contudo, a empresa destacou que se trata apenas da primeira fase do processo, e que a assinatura do contrato está prevista para ocorrer até o final do ano.

O projeto de 1,5 quilômetro de extensão, onde 870 metros serão submersos, deve agilizar o fluxo entre as duas cidades, cujas populações atualmente dependem de uma conexão rodoviária de 40 quilômetros ou de balsas para se movimentarem entre as duas margens.

O túnel terá seis pistas para veículos, ciclovia, passagem para pedestres e espaço reservado para um futuro veículo leve sobre trilhos (VLT).

(Por Michael Susin em Barcelona; )