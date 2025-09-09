Topo

Não há dúvida de que houve tentativa de golpe, diz Moraes

Letícia Casado
,
Ana Paula Bimbati e Mateus Coutinho
do UOL

Do UOL, em São Paulo e em Brasília

09/09/2025 10h09Atualizada em 09/09/2025 10h37

O ministro do STF Alexandre de Moraes disse, durante o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outras sete pessoas, que "não há dúvida de que houve tentativa de golpe".

O que aconteceu

Segundo Moraes, o que se discute é a autoria dos fatos analisados e se os réus participaram deles. O ministro disse que o Supremo já reconheceu a "materialidade dos delitos" e citou as condenações dos envolvidos no 8 de Janeiro e os mais de 500 acordo de não persecução penal formalizados pela corte.

O julgamento da trama golpista foi retomado hoje com o voto do ministro pela condenação ou absolvição. Bolsonaro e outros sete réus fazem parte do núcleo 1, identificado pela investigação como "crucial". A Primeira Turma do STF tem sessões marcadas para o julgamento até sexta-feira (12).

Moraes explicou diferenças entre tentativa de golpe e abolição do Estado Democrático de Direito. As defesas dos réus afirmaram durante o processo que falta elementos na denúncia para permitir enquadrar o grupo nesses crimes. "No primeiro crime, não há a derrubada do governo eleito. No segundo crime [tentativa de golpe de Estado], o sujeito passivo é o governo Executivo, é o governo eleito. São coisas absolutamente diversas", disse.

O ministro usa uma apresentação no computador durante a leitura de seu voto. Em um dos slides, ele mostrou as anotações encontradas pela Polícia Federal do réu Augusto Heleno, general da reserva e ex-ministro de Bolsonaro. "Não é razoável achar normal um general do Exército, general quatro estrelas, ministro do GSI [Gabinete de Segurança Institucional], ter uma agenda com anotações golpistas, uma agenda preparando execução de atos para deslegitimar as eleições, o Poder Judiciário e se perpetuar no poder", afirmou.

Esse julgamento não discute se houve ou não tentativa de golpe, de abolição do Estado de direito. O que discute é a autoria, porque não há nenhuma dúvida, depois de todas as condenações e acordos de não persecução penal, de que houve uma tentativa de golpe e organização criminosa que gerou dano ao patrimônio público.
Alexandre de Moraes

Os réus do "núcleo crucial"

  • Jair Bolsonaro, ex-presidente da República;
  • Alexandre Ramagem, ex-diretor da Abin (Agência Brasileira de Inteligência);
  • Almir Garnier, almirante e ex-comandante da Marinha;
  • Anderson Torres, ex-ministro da Justiça e ex-secretário da Segurança do Distrito Federal;
  • Augusto Heleno, general e ex-ministro do GSI (Gabinete de Segurança Institucional);
  • Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa;
  • Walter Braga Netto, ex-ministro de Bolsonaro e candidato a vice na chapa derrotada de 2022;
  • Mauro Cid, tenente-coronel, delator e ex-ajudante de ordens de Bolsonaro

