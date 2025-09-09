Topo

Notícias

Fux interrompe Moraes em início de sessão e já indica primeira discordância

Letícia Casado
,
Ana Paula Bimbati e Mateus Coutinho
do UOL

Do UOL, em São Paulo e em Brasília

09/09/2025 09h51Atualizada em 09/09/2025 10h30

O ministro do STF Luiz Fux interrompeu a fala inicial do ministro Alexandre de Moraes durante o julgamento da trama golpista.

O que aconteceu

Moraes falava das preliminares (questionamentos em relação ao processo) apresentadas pelas defesas dos réus. Fux disse ao presidente da Primeira Turma, Cristiano Zanin, que voltaria à análise das preliminares antes de seu voto. "Desde o recebimento da denúncia, por uma questão de coerência, sempre ressalvei e fiquei vencido nessas posições. Por sorte que vou voltar a essa, muito embora, assim como Vossa Excelência, votando direto", afirmou.

A declaração de Fux faz referência ao entendimento dele de que o caso deveria ir ao Plenário e, não na Primeira Turma. O ministro chegou a discordar, durante a análise do STF da denúncia da PGR (Procuradoria-Geral da República), dessa preliminar.

Moraes respondeu que todas as preliminares expostas por ele haviam sido votadas por unanimidade. Fux interrompeu novamente e disse "durante o recebimento da denúncia". Moraes consentiu, e o ministro Fux rebateu: "Estamos em julgamento".

Em relação à análise das preliminares, estou dividindo, até para ganharmos em eficiência e celeridade, em relação às que já foram decididas pela corte e não houve nenhum fato superveniente que pudesse alterar o posicionamento. De outra parte, aquelas preliminares alegadas durante a instrução processual penal, então essas eu farei uma referência mais detalhada.
Alexandre de Moraes

Fux tem sido visto, nos bastidores, como uma esperança aos apoiadores de Jair Bolsonaro no julgamento. Além de divergir sobre o caso ficar na Primeira Turma, o ministro criticou o número de versões dadas por Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do político, em sua delação premiada. Ele também foi o único ministro da Turma a votar contra o uso da tornozeleira para o ex-presidente.

Ao analisar as preliminares, Moraes disse que pedidos para anular delação de Cid "beiram litigância de má-fé". Os advogados dos réus também criticaram as diferentes versões do tenente-coronel no acordo de delação premiada.

Com todo respeito, isso beira litigância de má-fé. [...] Ou beira total desconhecimento dos autos, porque basta a leitura da colaboração premiada para verificar que, por uma estratégia de investigação, que pode ser mais ou menos correta, a Polícia Federal resolveu, ao invés de um grande depoimento único no dia 28 de agosto de 2023, resolveu fracioná-lo em oito depoimentos, porque eram oito fatos diversos.

O julgamento da trama golpista foi retomado hoje com o voto de Moraes. Na sequência, os ministros Flávio Dino, Luiz Fux, Cármen Lúcia e Zanin proferem seus votos —há sessões na Primeira Turma previstas até sexta-feira (12).

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Réus utilizaram Abin para manutenção no poder, sem contrapesos do Judiciário, afirma Moraes

Exército israelense afirma que atacou líderes do Hamas após explosões em Doha

Várias explosões são ouvidas em Doha; mídia israelense diz que liderança do Hamas era alvo

Governo do Brasil nomeia 14 novos adidos agrícolas

Lavagem da Madeleine 2025: Paris se rende à força da cultura afro-brasileira

Catar diz que bombardeios israelenses tinham casas de dirigentes do Hamas como alvos e condena ataque 'covarde'

Fisiculturista é morto a facadas em SC; principal suspeita é a mulher, que também se feriu

Moraes diz que atos pós-eleição de 2022 mostram caráter golpista da organização criminosa

PM é preso suspeito de estuprar criança e oferecer R$ 5 para ela silenciar

Os passageiros de Londres recorrem a bicicletas e barcos enquanto a greve do metrô entra no segundo dia

Atos executórios foram destinados a atentar contra Estado democrático de direito, afirma Moraes