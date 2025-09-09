Maierovitch: 'Moraes desmonta defesa de Bolsonaro com caminhão de provas'

O ministro Alexandre de Moraes apresentou um conjunto robusto de provas no julgamento da trama golpista de Jair Bolsonaro, afirma o jurista e colunista do UOL Wálter Maierovitch no UOL News, do Canal UOL.

Maierovitch destaca que Moraes rebateu na sessão da 1ª Turma do STF a ideia de que não haveria evidências contra Bolsonaro e outros réus, detalhando documentos, mensagens e depoimentos que sustentam a acusação.

O voto tá muito bem lançado, tá muito ponderado, tá mais do que isso. Não se trata de uma mera narrativa. A cada afirmação, Moraes mostrou a prova, e prova induvidosa. Wálter Maierovitch, jurista e colunista do UOL

Segundo Maierovitch, Moraes estruturou o voto para mostrar "um caminhão de provas", desmentindo versões que circulavam nas redes sociais sobre ausência de evidências. O ministro detalhou o envolvimento de milícias digitais e do chamado "gabinete do ódio".

Nós cansamos de dizer aqui, que tinha um caminhão de provas. Ele mostrou uma por uma. Então não se está fazendo uma narrativa, se está simplesmente pegando a afirmação do PGR, a acusação, e mostrando a procedência dela à luz das provas. Wálter Maierovitch

Maierovitch ressalta que Moraes apontou Bolsonaro como líder do grupo, evidenciando unidade de intenções e adesão dos demais réus. O ministro classificou o material apresentado como "excesso de provas".

O Moraes, por meio das provas, provas concretas, robustas, até com relação a provas indiciárias, mostrando o conjunto... O que ele fez? Ele apontou para unidade de intenções, unidade de designos dos demais réus. Então, tinha um líder e tinha os aderentes, aqueles que tiveram a mesma intenção, o mesmo propósito, a mesma atuação de o quê? De estar junto. Está mais que comprovado. Wálter Maierovitch

Ele junta tudo a mostrar se o Bolsonaro estava aprovando tudo isso, ou seja, aprovando a matança, aprovando o derramamento de sangue. Wálter Maierovitch

Veja a íntegra do programa: