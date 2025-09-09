Topo

Notícias

Monte Dei Paschi conquista 62,3% nas ações Mediobanca e abre caminho para aquisição

São Paulo

09/09/2025 10h30

O Monte dei Paschi di Siena anunciou que 62,3% de investidores do Mediobanca aceitaram sua oferta de capital em troca de ações, segundo comunicado divulgado na segunda-feira, 8. Tendo em vista os resultados preliminares, o Monte dei Paschi decidiu abrir um novo período para aceitação da oferta de capital, entre 16 de setembro e 22 de setembro, para dar uma nova "oportunidade" para outros investidores.

A aceitação dos acionistas abre caminho para que o Monte dei Paschi di Siena complete a aquisição do Mediobanca.

O Monte dei Paschi surpreendeu o mercado ao lançar uma oferta de aquisição por seu maior concorrente em janeiro - que a administração do Mediobanca rejeitou - com o objetivo de criar o terceiro maior banco da Itália, combinando o peso do alvo em banco de investimento e gestão de patrimônio com sua força no banco de varejo.

Por volta das 9h26 (de Brasília), a ação do Monte dei Paschi chegou a subir 4,6%, enquanto a do Mediobanca chegou a avançar 4,41% - ambas negociadas em Milão.

*Com informações da Dow Jones Newswires

*Conteúdo gerado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Notícias

Cabeças de porco com nome do presidente francês são encontradas perto de mesquitas de Paris

Dirigente do Hamas em Gaza diz que Israel atacou negociadores do grupo em Doha

Cabeças de porco são descobertas diante de várias mesquitas de Paris e arredores

Réus utilizaram Abin para manutenção no poder, sem contrapesos do Judiciário, afirma Moraes

Exército israelense afirma que atacou líderes do Hamas após explosões em Doha

Várias explosões são ouvidas em Doha; mídia israelense diz que liderança do Hamas era alvo

Governo do Brasil nomeia 14 novos adidos agrícolas

Lavagem da Madeleine 2025: Paris se rende à força da cultura afro-brasileira

Catar diz que ataques israelenses atingiram residências de autoridades do Hamas

Fisiculturista é morto a facadas em SC; principal suspeita é a mulher, que também se feriu

Trama do golpe: Moraes nega cerceamento de defesa e rejeita preliminar