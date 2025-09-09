Miran pode não estar na reunião de política monetária do Fed na próxima semana, dizem parlamentares

Por Bo Erickson e Ann Saphir

WASHINGTON (Reuters) - Stephen Miran, o principal assessor econômico do presidente Donald Trump, parece estar pronto para superar um obstáculo importante no Senado nesta quarta-feira, à medida que os republicanos apressam sua indicação para ser o mais novo diretor do Federal Reserve, mas parlamentares disseram que colocá-lo no cargo a tempo de votar sobre as taxas de juros na próxima semana seria pouco provável.

"Acho que isso seria um grande desafio", disse a senadora Cynthia Lummis, republicana do Wyoming que integra o Comitê Bancário do Senado, sobre a logística para que Miran seja confirmado até a reunião de definição dos juros pelo Fed, em 16 e 17 de setembro.

"Até mesmo a implementação do novo processo levará muito tempo", disse ela, referindo-se a uma possível mudança nos aspectos do processo de nomeação que os republicanos estão buscando.

A expectativa é que o comitê bancário vote nesta quarta-feira para adiantar a indicação de Miran para ser considerada pelo plenário do Senado e, apesar da oposição unificada esperada dos democratas, espera-se que a maioria republicana de 13 a 11 votos prevaleça.

E, embora o entusiasmo dos republicanos com a indicação de Trump e seu controle de 53 a 47 no Senado signifiquem que a confirmação de Miran é provável, não está claro com que rapidez uma votação pelo plenário do Senado poderia ser agendada, devido às regras complexas da Casa.

"Não estou do lado deles, mas ficaria um pouco chocado", disse o senador Brian Schatz, democrata do Havaí, sobre a logística de Miran ser confirmada pelo Senado até terça-feira, quando o Fed inicia sua reunião de dois dias. Os formuladores de políticas do Fed realizam sua votação oficial para definir as taxas na quarta-feira, geralmente antes do meio-dia.

Um assessor republicano do Senado familiarizado com o processo de confirmação disse que a primeira possibilidade de confirmação de Miran é segunda-feira.

Depois de confirmado pelo Senado, Trump precisa sancionar a nomeação e o Fed precisa dar posse a Miran.

O tempo mais rápido na história recente entre a confirmação do Senado e a posse no Fed é de quatro dias úteis.

"Eles terão de passar por muitos obstáculos, pois temos um calendário relativamente cheio", disse o senador Thom Tillis, republicano da Carolina do Norte que integra o comitê bancário e confirmou que apoiará a indicação de Miran para o mandato temporário. “Esta será uma semana muito movimentada, vai ser apertado.”

Trump criticou durante todo o ano o chair do Fed, Jerome Powell, para que baixasse as taxas de juros, e a nomeação de Miran seria sua primeira chance neste mandato de colocar uma voz com a mesma opinião no grupo de definição de políticas do banco central. Dois diretores do Fed - Michelle Bowman e Christopher Waller - nomeados por Trump durante seu primeiro mandato pediram um corte na taxa de juros em julho e discordaram quando a maioria votou para manter a taxa de juros estável em sua faixa atual de 4,25% a 4,50%.

Muitos formuladores de políticas do Fed, incluindo Powell, sinalizaram uma disposição para reduzir as taxas de juros na próxima reunião, devido ao enfraquecimento do mercado de trabalho, uma tendência ressaltada nesta terça-feira em revisões preliminares de dados anteriores de emprego, mostrando que o mercado de trabalho estava esfriando rapidamente mesmo antes de Trump iniciar seu atual mandato e começar a aumentar as tarifas.

Trump tem pressionado por reduções muito mais rápidas e acentuadas das taxas de juros.

Miran, na audiência da semana passada, não disse se achava que as taxas de juros deveriam cair, embora tenha dito que acha que a inflação está caindo e que as tarifas não reverterão essa tendência, um argumento que alguns formuladores de políticas do Fed têm usado para ajudar a defender uma política monetária mais frouxa.

Miran disse que planejava manter seu emprego na Casa Branca, tirando uma licença não remunerada em vez de se demitir, já que seu mandato como diretor do Fed expira no final de janeiro.

A senadora Elizabeth Warren, de Massachusetts, a principal democrata no Comitê Bancário do Senado, disse que esse acordo é desqualificante.

"Ele pretende manter a opção de seu antigo emprego na Casa Branca, e esse é o candidato mais não-independente que já vi", disse ela.

Os republicanos não demonstraram nenhum desconforto com a ideia e estão avançando com o processo de indicação de Miran.

Os republicanos planejam mudar as regras do Senado para permitir que alguns indicados presidenciais sejam votados em grupo, acelerando as votações que atualmente são realizadas individualmente. A mudança poderia ser debatida já no início da próxima semana e ocorre no momento em que o Senado considera outros assuntos urgentes, incluindo o projeto de lei anual de apropriações de defesa.

O senador John Cornyn, republicano do Texas, deixou as perguntas sobre o cronograma de confirmação para a liderança de seu partido.

"Serão duas semanas cheias, e não sei se haverá tempo para isso", disse ele.

(Reportagem de Bo Erickson e Ann Saphir)