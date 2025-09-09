Topo

Ministra da Saúde da Suécia tem mal súbito em coletiva após assumir cargo

Imagem: Redes Sociais
09/09/2025 18h47

A nova ministra da saúde da Suécia, Elisabet Lann, desmaiou durante sua primeira coletiva de imprensa após assumir o cargo, nesta terça-feira (9). Momentos depois, já recuperada, Lann voltou ao púlpito para explicar que teve uma queda de glicose e a situação não passou de um susto.

O vídeo mostra o exato momento que Elisabet Lann desmaia diante das câmeras e cai de cima do púlpito. As imagens também mostram representantes do governo prontamente ajudando a ministra após o acontecido.

Elisabet Lann assume o cargo após a renúncia inesperada de sua antecessora, Acko Ankarberg Johansson. Acko, que foi eleita pelos Democratas-Cristãos há cerca de 40 anos, havia anunciado sua saída do cargo na segunda-feira.

