Minério de ferro sobe com preocupação sobre oferta de Simandou e demanda de reabastecimento

Por Amy Lv e Lewis Jackson

PEQUIM (Reuters) - Os contratos futuros de minério de ferro subiram pela sexta sessão consecutiva nesta terça-feira, impulsionados pelas crescentes preocupações com as perspectivas de fornecimento do projeto Simandou, na Guiné, juntamente com as expectativas de melhora da demanda na China, principal mercado consumidor de minério.

O contrato de janeiro do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China encerrou as negociações do dia com alta de 2,03%, a 805 iuanes (US$112,98) a tonelada. No início da sessão, o contrato atingiu o nível mais alto desde 25 de julho, em 814 iuanes.

O minério de ferro de referência de outubro na Bolsa de Cingapura subia 1,64%, a US$107,15 a tonelada. O contrato atingiu o maior patamar desde 25 de fevereiro, em US$107,65, mais cedo.

A mineradora Rio Tinto pode ser forçada a construir uma refinaria para o projeto de minério de Simandou, na Guiné, informou o Financial Review da Austrália no domingo.

O gigantesco projeto de minério de ferro, com uma capacidade de produção anual de 120 milhões de toneladas e primeiro embarque previsto para novembro, foi considerado um fator que deve pesar sobre os preços nos próximos anos.

Mas a intenção do governo da Guiné de processar o minério localmente pode reduzir a disponibilidade de minério a ser exportado, sustentando os preços, disseram um analista e um trader.

O foco também está no ritmo de retomada da produção na temporada de pico na China e nas necessidades de reabastecimento de matérias-primas, disseram os analistas da corretora Shengda Futures.

As usinas siderúrgicas, que reduziram a produção devido a um desfile militar em Pequim, em 3 de setembro, para comemorar o fim da Segunda Guerra Mundial, retomaram gradualmente a produção a partir de 4 de setembro.

A produção de metais quentes deve atingir nível relativamente alto nesta semana, apoiando a demanda de minério, disseram os analistas da Jinrui Futures.

No entanto, a redução das margens e os estoques acumulados de aço podem suprimir o apetite de compra das usinas, disseram os analistas da Shengda, limitando a alta dos preços.

(Reportagem de Amy Lv e Lewis Jackson)