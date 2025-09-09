Michelle diz que teve fusca revistado: 'Já já pedem para abrir porta-luvas'

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) afirmou hoje que teve o fusca revistado por conta das medidas cautelares contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

O que aconteceu

Michelle questionou se Bolsonaro caberia na estepe do veículo — em que houve a revista. "Vocês acham que na frente de um fusca - onde fica o estepe - cabe um homem de 1,85? Pois bem. hoje meu fusquinha foi para a oficina e tivemos que abrir a frente só para conferir se o Jair não estava escondido lá! Do jeito que andam as coisas, daqui a pouco pedem até para abrir o porta-luvas."

O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), determinou a vistoria dos carros que entram e saem do condomínio do ex-presidente. A ordem atendeu pedido da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal, que citou que a casa de Bolsonaro em Brasília possui imóveis contíguos nas duas laterais e nos fundos, "o que causa a existência de pontos cegos" que prejudicam o monitoramento do cumprimento da prisão domiciliar.

Segundo a decisão de Moraes, os autos das vistorias dos veículos deverão ser "enviados à juízo diariamente". Além disso, o juiz determinou monitoramento presencial na área externa da residência.

Moraes e o ministro Flávio Dino votaram hoje pela condenação de Bolsonaro e mais sete aliados por envolvimento em trama golpista. Eles serão condenados se a Primeira Turma tiver ao menos três votos favoráveis a isso. O julgamento volta amanhã, com o voto de Luiz Fux.