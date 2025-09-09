Moraes nega anular delação, mas vota para condenar Cid na trama golpista

O ministro do STF Alexandre de Moraes votou para condenar o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro (PL), pela tentativa de golpe de Estado. Ele será condenado se a Primeira Turma tiver ao menos três votos favoráveis a isso.

O que aconteceu

O acordo de delação de Cid foi homologado em 2023 pelo STF e previa perdão judicial ou prisão menor. A PGR (Procuradoria-Geral da República) pediu redução da pena em apenas um terço. Em suas alegações finais, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, apontou que houve "omissões e resistência" na delação.

Moraes rejeitou preliminares apresentadas pelas defesas dos réus, entre elas o pedido de anulação da delação. O ministro afirmou que as "eventuais omissões dolosas" do tenente-coronel não causam a nulidade do acordo. "O que podem acarretar é a diminuição ou afastamento de benefícios [acordados na colaboração]", apontou.

Relator da ação penal, Moraes foi o primeiro a votar. Na sequência, votam Flávio Dino, Luiz Fux, Cármen Lúcia e Cristiano Zanin. Três votos formam maioria. Os ministros ainda precisam discutir a chamada dosimetria da pena, isto é, quais parâmetros vão ser levados em conta para calcular o tempo exato e o regime de punição de cada um dos condenados

Cid atuava como porta-voz do ex-presidente, segundo a PGR. Ele transmitia orientações aos demais membros da organização.

Ele teria participado da negociação dos valores a serem pagos para execução do plano para matar autoridades. Segundo as investigações, Cid manteve comunicação frequente com os executores da "Operação Copa 2022", solicitando informações sobre os deslocamentos do ministro do STF Alexandre de Moraes.

Tenente-coronel teria contribuído para a preparação de materiais falsos sobre fraudes nas urnas. Em seu celular, foi encontrado um documento intitulado "Fraude-nas-Urnas-2022", além de fotos da minuta do golpe. Ele também é apontado como interlocutor entre o governo Bolsonaro e os financiadores das manifestações golpistas.

A defesa defendeu o acordo e minimizou contradições. Cezar Bittencourt e Jair Alves Rodrigues, advogados de Cid, afirmaram que seu cliente não foi coagido na delação. O tenente-coronel foi chamado a depor várias vezes para esclarecer pontos que não haviam aparecido nos depoimentos anteriores.

A omissão sobre envolvimento de Braga Netto foi mencionada pela PGR. Cid só implicou de forma mais incisiva o general após a PF recuperar mensagens que haviam sido apagadas de seu celular e que indicaram que o general teria ajudado a financiar o plano de assassinato de autoridades.

Segundo a defesa do delator, o tenente-coronel não mentiu, já que não tinha conhecimento de planos revelados pela investigação. Os advogados dos outros réus atacam o acordo de Cid e tentam anulá-lo —os diversos depoimentos são o principal argumento usado pelos réus. Até o momento, no entanto, todas as tentativas de invalidar a delação foram mal-sucedidas.

Cid já foi preso duas vezes. A primeira foi em maio de 2023, no âmbito das investigações sobre um esquema de fraude de cartão de vacinação que teria beneficiado Bolsonaro —Moraes arquivou em março essa investigação contra o ex-presidente. Ele deixou a prisão em setembro daquele ano, após fechar o acordo de delação premiada.

A segunda prisão ocorreu em março do ano passado, depois de um depoimento ao STF. Moraes ordenou a prisão por crime de obstrução de Justiça após a revista Veja divulgar áudios em que o militar criticava o ministro e afirmava que os investigadores estavam com uma "narrativa pronta" sobre os fatos que ele deveria relatar. Cid chegou a desmaiar ao saber que voltaria à prisão. Ele foi solto após se desculpar pelos áudios e apresentar novos detalhes da trama golpista.