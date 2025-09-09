Topo

Notícias

Manifestantes incendeiam Parlamento no Nepal e premiê renuncia após protestos

09/09/2025 13h17

Centenas de manifestantes incendiaram, nesta terça-feira (9), o Parlamento do Nepal, apesar da renúncia do primeiro-ministro, em meio aos protestos contra o governo que na segunda-feira deixaram pelo menos 19 mortos.

"Centenas de pessoas invadiram o Parlamento e incendiaram o edifício principal", declarou à AFP um porta-voz da secretaria da Câmara, Ekram Giri.

Vídeos divulgados nas redes sociais mostram uma densa coluna de fumaça envolvendo o edifício, no coração de Katmandu, a capital nepalesa.

As manifestações começaram na segunda-feira para protestar contra a decisão do governo de bloquear as redes sociais e para denunciar a corrupção.

Pelo menos 19 pessoas morreram, e segundo a Anistia Internacional, a polícia usou munições reais contra os manifestantes.

As autoridades suspenderam posteriormente o bloqueio, que afetava, entre outros, Facebook, YouTube, X e LinkedIn, acusados de não se registrarem junto às autoridades no período estabelecido.

Nesta terça-feira, apesar do toque de recolher, grupos de jovens manifestantes saíram às ruas de Katmandu e atacaram durante todo o dia edifícios públicos e residências de líderes políticos.

Alguns conseguiram se apoderar das armas de fogo dos policiais encarregados de proteger o complexo governamental de Singha Durbar, constatou um jornalista da AFP.

A residência do primeiro-ministro Sharma Oli, de 73 anos, também foi incendiada, segundo um fotógrafo da AFP.

O chefe de governo anunciou sua renúncia ao meio-dia "com o objetivo de dar novos passos em direção a uma solução política", declarou em uma carta dirigida ao presidente Ramchandra Paudel.

- "O futuro nos pertence" -

"O governo caiu, os jovens venceram e assumiram o controle do país", celebrou um manifestante, Sudan Gurung. "O futuro é nosso", sentenciou.

Vários dos participantes, em sua maioria homens jovens, agitavam a bandeira nacional enquanto tentavam escapar dos canhões de água usados pelas forças de segurança.

O aeroporto de Katmandu permaneceu aberto, embora voos tenham sido cancelados devido à baixa visibilidade causada pela fumaça dos incêndios, declarou seu porta-voz, Rinji Sherpa.

Em um comunicado divulgado nesta terça-feira, o presidente nepalês instou "a todos, incluindo os manifestantes, a cooperar para resolver pacificamente a difícil situação do país" e "fez um apelo a todas as partes para que ajam com moderação (...) e iniciem negociações".

O alto comissário da ONU para os direitos humanos pediu diálogo e disse estar "consternado" com a escalada da violência. "É importante que as vozes dos jovens sejam ouvidas", declarou Volker Türk em um comunicado.

Sharma Oli, que também é líder do Partido Comunista nepalês, iniciou seu quarto mandato como primeiro-ministro no ano passado, depois que sua formação integrou uma coalizão de governo junto ao Congresso Nepalês, de centro-esquerda.

O descontentamento não parou de crescer neste país de 30 milhões de habitantes devido à instabilidade política, à corrupção e ao baixo crescimento econômico.

A faixa etária entre 15 e 40 anos representa 43% da população, segundo estatísticas oficiais, e o desemprego ronda os 10%. O PIB per capita é de apenas 1.447 dólares (pouco mais de 7 mil reais), de acordo com dados do Banco Mundial.

O país tornou-se uma república federal em 2008, após uma longa guerra civil e um acordo que levou os maoístas ao governo, e a monarquia foi abolida.

pm/pjm/an/avl/fp/aa/dd/aa

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Notícias

Trump 'lamenta profundamente' ataque israelense no Catar

EUA dizem que usarão poderio por liberdade de expressão no caso Bolsonaro

Morre em Brasília advogado que levou caso do 8 de Janeiro à OEA

Não podemos permitir periferia marcada pela violência enquanto endinheirados ficam impunes, diz Lula

Como a inteligência artificial ajudou a salvar o Google

Trump instruiu assessor a avisar Catar que ataque de Israel estava por vir, diz Casa Branca

Macron nomeia como primeiro-ministro o titular da Defesa, Sébastien Lecornu (presidência)

Trump falou com emir do Catar e com Netanyahu após ataques em Doha (porta-voz)

Com foto de Trump na entrada, gabinete de Eduardo ignora voto de Moraes

Hamas diz que cinco de seus membros foram mortos em ataque israelense em Doha

Barcelona adia retorno ao Camp Nou mais uma vez e receberá Valencia em estádio para 6 mil pessoas