Topo

Notícias

Mais de 6,5 milhões de famílias deixaram linha da pobreza em 2 anos

09/09/2025 12h42

O CadÚnico funciona como porta de entrada para benefícios do governo, como o Bolsa Família. No caso do programa de transferência de renda, a principal regra para ter direito é que a renda de cada pessoa da família seja de, no máximo, R$ 218 por mês.

Renda familiar

O cálculo da renda familiar por pessoa consiste na soma das rendas individuais dos integrantes da família dividida pelo número de pessoas que formam o núcleo familiar.

No valor da renda individual, além de recursos obtidos por meio do trabalho, entram na conta aposentadoria, pensão, doações e o Benefício de Prestação Continuada (BPC - um salário mínimo por mês ao idoso com idade igual ou superior a 65 anos ou à pessoa com deficiência de qualquer idade).

O levantamento que mostra redução de pessoas abaixo da linha da pobreza foi realizado pela Secretaria de Avaliação, Gestão da Informação e Cadastro Único. De acordo com secretário da pasta, Rafael Osório, a diminuição de famílias com renda inferior a R$ 218 por pessoa é explicada por três fatores:

  • avanço de programas sociais
  • melhoria do mercado de trabalho
  • processo de qualificação do CadÚnico, que passou a incorporar automaticamente dados sobre a renda formal dos trabalhadores

Com esse aprimoramento do cadastro, o governo consegue incorporar dados como o recebimento de aposentadoria, por exemplo.

"Com a integração das informações com outras bases de dados, já disponíveis ao poder público, reduzimos a dependência da autodeclaração", aponta o secretário.

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Notícias

"Bloqueiem tudo": Movimento de protesto aumenta problemas políticos de Macron

Como funcionava a central de logística de celulares roubados na Barra Funda; dois são presos

No STF, governistas comemoram voto de Moraes: 'Game over para Bolsonaro'

Catar diz que relatos sobre ter sido informado previamente de ataque israelense a Doha são falsos

Exportação de carne bovina em agosto crescem em volume e receita, diz Abiec

Trump "lamenta profundamente" que Israel tenha atacado o Hamas no Catar

Irã anuncia acordo para novo marco de cooperação com AIEA

Trump 'lamenta profundamente' ataque israelense no Catar

EUA dizem que usarão poderio por liberdade de expressão no caso Bolsonaro

Morre em Brasília advogado que levou caso do 8 de Janeiro à OEA

Não podemos permitir periferia marcada pela violência enquanto endinheirados ficam impunes, diz Lula