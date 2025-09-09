Mais de 20 mortos em bombardeio russo no leste da Ucrânia, anuncia Zelensky

Mais de 20 pessoas morreram em um ataque russo contra uma localidade da região de Donetsk, no leste da Ucrânia, informou nesta terça-feira o presidente Volodimir Zelensky.

"Um ataque russo selvagem com uma bomba aérea sobre a localidade de Yarova, na região de Donetsk, matou mais de 20 civis", denunciou Zelensky em uma publicação nas redes sociais.

O bombardeio aconteceu quando os moradores estavam recebendo suas aposentadorias, acrescentou o chefe de Estado, que pediu à comunidade internacional que adote "medidas fortes" contra a Rússia.

Em sua publicação, Zelensky anexou um vídeo que mostra corpos espalhados pelo chão perto de um veículo do serviço de correios muito danificado, que é utilizado para o pagamento das pensões nas áreas rurais.

O governador regional, Vadim Filashkin, informou "pelo menos 21 mortos" e a mesma quantidade de feridos.

"Não foi uma ação militar, e sim puro terrorismo", criticou Filashkin.

"Os serviços de emergência, os médicos, a polícia e as autoridades locais estão atualmente no local", afirmou.

Yarova fica a menos de 10 quilômetros da frente de batalha com a Rússia. Quase 1.800 pessoas moravam na localidade antes da invasão russa da Ucrânia em fevereiro de 2022.

"O mundo não deve deixar sem uma resposta adequada este tipo de ataque russo. Os russos continuam destruindo vidas, ao mesmo tempo que evitam sanções mais severas", declarou Zelensky.

