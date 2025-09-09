Mais de 15 moradias são atingidas por incêndio em Cubatão (SP)

Um incêndio de grandes proporções atingiu ao menos 15 moradias em uma comunidade localizada na Vila dos Pescadores, em Cubatão (SP). Segundo a Defesa Civil do Estado de São Paulo, não houve registro de pessoas feridas.

O fogo teve início por volta das 14h30 e já foi controlado pelo Corpo de Bombeiros, que trabalhou no local com uma equipe formada por 18 profissionais.

A prefeitura de Cubatão informou que apesar de ninguém ter ficado ferido,Nenhum deles apresentou quadro grave de saúde.

Ainda segundo a administração municipal, moradores relataram que o fogo teria começado após uma briga de casal. Com o vento, as chamas acabaram se espalhando rapidamente pela área.

A prefeitura informou que equipes da Secretaria de Assistência Social já estão no local fazendo o cadastramento social das famílias atingidas e que o Fundo Social de Solidariedade também está no local para verificar as necessidades dos moradores.

Até a publicação desta reportagem, a Prefeitura ainda não sabia informar para qual local as famílias desabrigadas seriam encaminhadas.

Em dezembro do ano passado, outro incêndio atingiu moradias no mesmo local, também sem registro de vítimas.Segundo a prefeitura de Cubatão, pelo menos 150 moradias foram atingidas pelo incêndio na ocasião.