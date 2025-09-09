Topo

Notícias

Maduro envia 25 mil militares para fronteiras e antecipa Natal para outubro

9.ago.2024 - O presidente venezuelano, Nicolás Maduro, durante pronunciamento à imprensa em Caracas - Federico Parra/AFP
9.ago.2024 - O presidente venezuelano, Nicolás Maduro, durante pronunciamento à imprensa em Caracas Imagem: Federico Parra/AFP
do UOL

Do UOL*, em São Paulo

09/09/2025 13h13

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, anunciou a mobilização de 25 mil militares nas fronteiras do país e, ao mesmo tempo, decretou o início do Natal para 1º de outubro. A medida ocorre em meio a tensões com os Estados Unidos.

O que aconteceu

Maduro anunciou reforço da segurança nacional. "Ordenei a mobilização de 25 mil homens e mulheres da nossa gloriosa Força Armada Nacional Bolivariana", afirmou em mensagem nas redes sociais na noite de domingo (7).

A mobilização abrange a fronteira com a Colômbia e a região caribenha. Segundo o presidente, a vigilância será intensificada em Táchira, Zulia, La Guajira, Falcón, Nueva Esparta, Sucre e Delta Amacuro.

O foco é combater "ameaças externas e internas". "Esta mobilização tem como objetivo primordial a defesa da Soberania nacional, a segurança do país e a luta pela paz. Nós, os venezuelanos, defendemos a Venezuela!", declarou Maduro.

O patrulhamento cobre regiões estratégicas e rotas do narcotráfico. "Ninguém virá fazer o que corresponde a nós mesmos", explicou o ministro da Defesa, Padrino López, sobre os reforços em operações terrestres, aéreas e navais.

Natal é antecipado para outubro na Venezuela

Maduro anunciou a antecipação do Natal. Durante seu programa semanal "Con Maduro +", o presidente informou a mudança no calendário. "Vamos aplicar a fórmula de outros anos que funcionou muito bem para a economia, para a cultura, para a alegria, para a felicidade (...) a partir de 1º de outubro começa o Natal na Venezuela", disse.

A prática de antecipar as celebrações não é inédita. Em anos anteriores, o presidente já havia decretado o Natal em outubro, geralmente em momentos de crise política ou econômica, como forma de estimular o comércio, a cultura e a "felicidade" dos venezuelanos.

Em 2024 também houve a antecipação. No ano passado, a mudança ocorreu em meio à crise desencadeada após as eleições presidenciais, nas quais Maduro foi proclamado vencedor, mas que a oposição acusou de fraudulentas. "Chegou o Natal com paz, felicidade e segurança", disse à época.

A antecipação vale apenas para as festividades, e não para a data oficial. Ainda em 2024, a abertura do Natal foi transmitida pelos canais estatais e redes sociais, mostrando crianças vestidas com as cores natalinas e embaladas por canções típicas da época. Em Caracas, a Cruz do Ávila, monumento na montanha que separa a capital do mar do Caribe, foi iluminada. Também foram acesas as luzes decorativas na Praça Bolívar, próxima à Assembleia Nacional.

O governo dos Estados Unidos mantém pressão sobre Caracas. Washington acusa Maduro de "narcoterrorismo" e elevou para 50 milhões de dólares a recompensa por informações que levem à sua captura.

Maduro rebate as acusações. "Ninguém no mundo vai nos tirar o direito à felicidade, à vida e à alegria", afirmou, reforçando sua decisão de antecipar o Natal mesmo diante das tensões internacionais.

* Com informações da AFP e da RFI.

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Notícias

ONU aos 80 anos: encruzilhada entre relevância global e soberania nacional

Manifestantes incendeiam Parlamento no Nepal e premiê renuncia após protestos

Vítima de grupo criminoso do golpe 'é o Estado brasileiro', afirma Alexandre de Moraes

Maduro envia 25 mil militares para fronteiras e antecipa Natal para outubro

Marine Le Pen resiste no cenário político francês enquanto aguarda novo julgamento

Conab: colheita de milho safrinha 2024/25 atinge 98,3% da área; de algodão, 86,9%

Moraes põe Bolsonaro como líder da organização criminosa que tentou golpe

Não há dúvida que houve reunião de Braga Netto com kids pretos, afirma Moraes

Dados de empregos nos EUA entre abril de 2024 e março de 2025 são revisados para baixo

Moraes: não é crível pensar que plano para matar autoridades não tenha sido levado a Bolsonaro

Príncipe Lorenzo da Bélgica reconhece ser pai biológico de jovem de 25 anos