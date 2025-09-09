Topo

Notícias

Lula vê Ibama mais perto de conceder licença para Petrobras perfurar Foz do Amazonas

09/09/2025 12h15

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sinalizou nesta terça-feira que o órgão ambiental federal Ibama está mais perto de conceder à Petrobras uma licença de perfuração para a Bacia da Foz do Rio Amazonas.

"Queremos preservar a Amazônia não como uma coisa intocável, mas que seja explorada, no mar ou em terra, da forma mais responsável", disse Lula, em entrevista à Rede Amazônica.

"Então, vamos explorar o petróleo. O que estamos é cumprindo etapas. A Petrobras já fez o teste (simulado), o Ibama deve estar satisfeito com o resultado da pesquisa, e o Ibama agora vai dar a licença para a gente fazer a primeira experiência."

Procurado, o Ibama não respondeu imediatamente a pedidos de comentários.

(Por Lisandra Paraguassu)

