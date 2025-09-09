Lula viaja e Câmara fica remota em reta final de julgamento de Bolsonaro

O presidente Lula (PT) decidiu viajar, e o Congresso não deve votar nada relevante hoje, quando é retomado o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no STF (Supremo Tribunal Federal).

O que aconteceu

Lula passa o dia em Manaus. Ele vai para o Amazonas logo pela manhã para inaugurar o CCPI Amazônia (Centro de Cooperação Policial Internacional da Amazônia), um local de cooperação de segurança entre os nove países amazônicos e os nove estados brasileiros que compõem a Amazônia Legal.

O objetivo é diminuir o tráfico de drogas, de animais e humano na região e também combater crimes ambientais. À tarde, Lula visita obras de conexão digital, que interliga infovias, no Programa Norte Conectado.

Lula não tem falado sobre o julgamento. Em entrevista, ele disse que não ia assistir, e o governo tem evitado criar clima público de oba-oba com a possível condenação do ex-presidente —isso tem ficado a cargo do PT e de apoiadores.

A tentativa é manter uma "atitude sóbria". O governo aposta na postura institucional, de não interferência, e tenta manter uma "imagem republicana", embora no Planalto a prisão seja dada como certa e até comemorada por alguns auxiliares do governo.

No palanque, presidente esquece isso em alguns discursos. Lula geralmente aproveita as falas em eventos nos estados para fazer críticas mais duras ao ex-presidente, lembrando o plano de assassinato após a eleição, e culpar a Bolsonaro e sua família pelo tarifaço imposto pelos Estados Unidos.

Senado mantém atividades presenciais com projetos de consenso. O presidente da Casa, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), optou por fazer sessões com a presença dos senadores e uma pauta sem propostas que não tenham desacordo entre os parlamentares, como o aumento da pena para quem forneceu droga ou bebida alcoólica que foi consumida por criança ou adolescente.

Câmara optou por trabalho remoto. Os deputados podem registrar presença e votar pelo celular. Até a última atualização deste texto, a pauta do plenário ainda não tinha sido definida. Há expectativa de que seja incluída na ordem do dia a medida provisória da tarifa social na conta de luz. A MP vence no dia 17 de setembro e precisa ser votada nas duas Casas do Congresso antes disso para não caducar.

Lideranças criticam presidente da Câmara por determinar trabalho remoto. Na avaliação dos líderes, Hugo Motta (Republicanos-PB) deveria manter as sessões presenciais normalmente, para evitar o esvaziamento da Casa durante o julgamento no STF.