Apostas de SE e SP acertam Lotofácil e levam R$ 724 mil; confira dezenas

09/09/2025 20h18Atualizada em 09/09/2025 20h58

Duas apostas acertaram as 15 dezenas sorteadas hoje no concurso 3482 da Lotofácil. Cada uma delas ganhou um prêmio de R$ 724.370,11.

O que aconteceu:

Os números sorteados foram 01-02-04-05-09-10-13-14-15-17-19-20-22-24-25.

O próximo concurso será na quarta, com prêmio estimado de R$ 1,8 milhão.

As apostas vencedoras do prêmio principal são das cidades de Jundiaí (SP) e Aracaju (SE) - esta última foi feita por canal eletrônico.

Houve 419 apostas com 14 acertos. Cada uma recebe um prêmio de R$ 1.035,69.

14.676 jogos vencedores acertaram 13 números e levam R$ 35.

136.061 apostas com 12 acertos faturam R$ 14.

631.675 apostas fizeram 11 dezenas e ganham R$ 7.

Como participar do próximo sorteio da Lotofácil?

Você pode fazer a sua aposta na Lotofácil até uma hora antes do sorteio nas lotéricas credenciadas e no site oficial da Caixa. Ou seja, é possível registrar o seu jogo até às 19h do dia do sorteio. São 25 números disponíveis, e as apostas são feitas em jogos de 15 a 20 dezenas escolhidas. A menor aposta agora custa R$ 3,50, enquanto a mais cara chega a mais de R$ 54,2 mil. Também é possível usar a "Surpresinha" para deixar o sistema escolher os números por você.

Qual é a chance de ganhar o prêmio máximo da Lotofácil?

Com a aposta mínima (R$ 3,50), jogando 15 dezenas, a chance de acertar todas elas é de uma em quase 3,3 milhões. Jogando com mais uma dezena, o valor do jogo sobe para R$ 56, mas as probabilidades aumentam: passam a ser de uma em pouco mais de 204 mil. Quem apostar em 20 números aumenta a chance de vitória para uma em 211. A Lotofácil tem ainda prêmios para quem acertar 14, 13, 12 e 11 pontos. Com a menor aposta, a chance de ganhar pelo menos o prêmio de R$ 5 é de uma em 11.

Como funciona o bolão da Lotofácil?

A Lotofácil também tem um bolão disponível para apostas em grupo. O preço mínimo cobrado pela Caixa nessa modalidade é de R$ 14, e as cotas de cada participante devem partir de R$ 4,50. Nas apostas com 15 números, a quantidade de cotas permitidas varia entre duas e oito. Com 20 dezenas, serão permitidas até 100 cotas. É possível fazer até dez apostas por bolão entre 15 e 18 dezenas. Com 19, o número cai para seis. Jogando 20 números, é permitido fazer apenas uma aposta.

Tem outras dúvidas? Confira as respostas para as perguntas mais frequentes sobre a Lotofácil.

