Lava e seca a partir de R$ 2,7 mil: saiba como escolher o modelo ideal

Comprar uma lava e seca é uma boa alternativa para quem precisa economizar tempo e espaço na hora de cuidar das roupas. Mas como escolher a melhor opção para você?

Primeiramente, o consumidor precisa ficar atento a características como a capacidade de lavagem e secagem, além do consumo de energia. Ciclos de lavagem rápida e com vapor, que elimina odores, germes e amassados nas roupas, também são bem-vindos, assim como programas de autolimpeza do tambor e para tecidos delicados.

Na parte de tecnologia, a conectividade Wi-Fi permite comandar as funções da lava e seca pelo app do celular ou por comandos de voz. Com isso, dá para controlar sua máquina de qualquer lugar.

O que definir antes de comprar?

1. Tamanho da família. Para casas onde moram duas a quatro pessoas, os fabricantes recomendam uma máquina lava e seca com capacidade de lavagem de 10kg a 14kg.

"Famílias maiores ou que lavam itens volumosos, como edredons, devem buscar produtos que comportam 15kg ou mais", afirma Renato Alves, diretor de políticas industriais na Eletros (Associação Nacional de Fabricantes de Produtos Eletroeletrônicos).

2. Espaço disponível na casa para o aparelho. As máquinas lava e seca selecionadas têm altura de 85cm, largura em torno de 60cm e profundidade variando de 56cm a 66cm, dependendo do modelo.

3. Consumo de energia. Verifique a eficiência na etiqueta do Inmetro (Programa Brasileiro de Etiquetagem). Os motores inverter são imbatíveis nesse quesito e também levam vantagem na operação silenciosa e maior vida útil.

"A durabilidade é superior, porque há menos atrito mecânico", explica Alves. "A maior eficiência energética vem do ajuste automático da velocidade conforme a carga. Outro diferencial é o funcionamento com menos ruído e vibração, essencial para quem mora em apartamento".

4. Compare também a garantia do motor. Alguns fabricantes oferecem 10 e até 20 anos, reforçando a confiança nessa tecnologia.

5. Conectividade e IA são extras. Quando a lava e seca traz conectividade Wi-Fi, você pode comandar as principais funções do produto pelo app no celular (cada marca tem o seu) ou por comandos de voz via Alexa e/ou Google Assistente, dependendo do fabricante.

"Hoje, é possível programar ciclos a distância, receber orientações de autodiagnóstico e até usar comandos de voz com assistentes virtuais", explica Jorge Nascimento, presidente da Eletros.

Contudo, para JC Rodrigues, professor de plataformas digitais e comportamento do consumidor na ESPM, funcionalidades assim ainda são básicas. "A conectividade atual é predominantemente unidirecional e reativa, mais focada em conveniência básica do que na capacidade de aprendizagem e adaptação."

Mas existem exceções. Alguns modelos avançados oferecem programação de horários via app, sugestões de ciclos baseadas no tipo de tecido e monitoramento do consumo de energia e água.

Nas máquinas lava e seca com inteligência artificial da LG e da Samsung, por exemplo, sensores detectam o peso e a textura das peças dentro do tambor. Com esses dados, a máquina ajusta automaticamente os movimentos de lavagem para proteger as roupas, adotando diferentes tipos de movimentos, conforme o tipo do tecido e a carga.

Modelos para ficar de olho

Capacidade: 10kg para lavagem e 7kg para secagem

Motor inverter, mais silencioso, durável e econômico

16 programas de operação

Ajuste de programas, permitindo aumentar tempo de lavagem, alterar a quantidade de enxágues, rotação da centrifugação e temperatura de lavagem

3 opções de secagem: Extra, Normal e Delicada

Função Reload, que possibilita adicionar peças de roupa durante um ciclo já iniciado

Capacidade: 13kg para lavagem e 8kg para secagem

Motor inverter com 10 anos de garantia, mais silencioso, durável e econômico

13 programas de operação, sendo três de secagem

Função Steam, que utiliza vapor para amaciar, desamassar e higienizar as peças, eliminando odores, bactérias e ácaros em roupas de cama, toalhas e vestuário infantil

Programa Quick Wash: lavagens rápidas de 15 minutos para pequenas cargas de roupas (cerca de 1kg)

Autolimpeza: aciona ciclo a 90ºC, que elimina resíduos, bactérias e odores, proporcionando mais eficiência e segurança nas lavagens

Capacidade: 11kg para lavagem e 7kg para secagem

Motor inverter, mais silencioso, durável e econômico

15 programas de lavagem e 3 de secagem, com as opções Extra Seco, Seco e Passa Fácil

Tecnologia Sensi Care, que ajusta o tempo de lavagem e o consumo de água e energia para preservar as roupas

Tecnologia Auto Sense, que acompanha a lavagem, medindo a temperatura e a umidade das peças para evitar o ressecamento e o desgaste

Vapour Care: programa com vapor, que elimina germes e reduz as rugas nas roupas

Ciclo Rápido 15', para uma lavagem veloz e eficiente das roupas do dia a dia

Programa especial para a lavagem e secagem de roupas de seda, lã e outros tecidos delicados

Capacidade: 10,5kg para lavagem e 7kg para secagem

Motor inverter, mais silencioso, durável e econômico

Com conectividade Wi-Fi, para comandar todas as funções do produto pelo app no celular ou por comandos de voz via Alexa ou Google Assistente

19 programas de operação, sendo 05 exclusivos no app

HealthGuard: tecnologias para limpeza, higienização e esterilização em programas pré-selecionados, como Steam Care (vapor em alta temperatura para eliminar germes e bactérias) e Auto Clean (para eliminar resíduos no tambor)

Função Turbo, para um ciclo até 40% mais rápido

Capacidade: 11kg para lavagem e 7kg para secagem

3 em 1: lava, seca e esteriliza a seco, eliminando germes e bactérias sem usar água ou sabão

Motor inverter com 20 anos de garantia, mais silencioso, durável e econômico

12 programas de operação

Lavagem rápida em 15 minutos e lava e seca em 59 minutos

Lavagem do tambor para eliminar bactérias e odores sem produtos químicos com aviso por notificação

Design do tambor com pequenos orifícios para ajudar a proteger os tecidos, reduzindo o atrito e prevenindo que as roupas desfiem

Dispenser com sistema de passagem de água que remove os resíduos e evita desperdício

Capacidade: 12kg para lavagem e 7kg para secagem

Motor Direct Drive com 10 anos de garantia, mais silencioso, durável e econômico

Inteligência artificial, que analisa automaticamente a quantidade e os tipos de tecido, definindo o padrão de lavagem ideal e protegendo as peças

Conectividade Wi-Fi com app para comandar as funções do produto, fazer download de ciclos adicionais, receber notificações no celular, além de oferecer comandos de voz via Google Assistente

14 programas de operação

Tecnologia 6 Motion, com 6 movimentos diferentes, para melhorar a eficiência da lavagem e conservar mais as roupas

Ciclos de lavagem com vapor, que elimina ácaros e bactérias

Ciclo rápido de 30 minutos (cargas máximas de até 2kg) e lavagem com economia de água, calculada de acordo com a quantidade de roupa

