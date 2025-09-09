Lançamento mundial do novo livro de Dan Brown, autor de 'O Código da Vinci'

O famoso escritor americano Dan Brown, autor do sucesso mundial "O Código Da Vinci", publicou nesta terça-feira (9) seu mais recente romance de mistério, um lançamento simultâneo em 16 idiomas.

"O Segredo Final", com mais de 800 páginas, marca o retorno de Brown oito anos após sua última obra, "Origem".

O autor descreveu a história como "o romance mais ambicioso e com a trama mais intrincada que já escrevi até hoje".

O livro é lançado nesta terça-feira simultaneamente nos Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha e Itália, entre outros países. Seus seguidores em outros lugares, como Espanha ou Argentina, terão que aguardar um ou dois dias para poder adquiri-lo.

É o sexto volume de aventuras do herói Robert Langdon, especialista em símbolos esotéricos. Desta vez, a história é ambientada em Praga e gira em torno de um "ensaio explosivo sobre a natureza da consciência humana que poderia transformar séculos de crenças estabelecidas", segundo o editor francês JC Lattès.

"As características dos livros de Dan ? códigos, arte, história, religião e ciência ? brilham em todo o seu esplendor junto com uma trama eletrizante", afirmou em comunicado Nihar Malaviyau, responsável pela editora Penguin Random House Global.

Para evitar vazamentos no período anterior ao lançamento, editoras, gráficas e tradutores trabalharam em segredo e sob rígidas cláusulas de confidencialidade.

Brown, de 61 anos, planeja iniciar nesta terça-feira em Nova York uma turnê promocional de um mês que o levará a 12 países.

Após dois primeiros livros que passaram relativamente despercebidos, o autor americano, um discreto professor de ensino médio, publicou em 2003 "O Código Da Vinci", um dos maiores sucessos de vendas da história.

Com uma trama complexa em torno da suposta descendência de Jesus, da Mona Lisa e da maçonaria, o romancista conquistou a admiração de milhões de fãs, mas também as críticas de especialistas, para os quais seus romances estão repletos de erros.

