João Cancelo marca no fim e Portugal vence Hungria (3-2) nas Eliminatórias

João Cancelo marcou da entrada da área na reta final para dar a Portugal uma sofrida vitória por 3 a 2 sobre a Hungria, nesta terça-feira (9), em Budapeste, pelas Eliminatórias europeias para a Copa do Mundo de 2026.

Cristiano Ronaldo também balançou as redes (58' de pênalti) em duelo no qual a seleção portuguesa selou sua segunda vitória em dois jogos. Pelo lado húngaro, o artilheiro do dia foi o atacante Barnabás Varga (21' e 84').

Portugal lidera o Grupo F com 6 pontos, seguido pela Armênia (3 pontos), que mais cedo bateu a Irlanda por 2 a 1.

Campeão da Liga das Nações, Portugal viajou à Hungria depois de golear a Armênia por 5 a 0 no último sábado.

No entanto, foi a Hungria que saiu na frente quando Varga encontrou espaço na defesa adversária e cabeceou após um cruzamento de Zsolt Nagy.

Os portugueses reagiram e o goleiro húngaro Balazs Toth fez uma defesa impressionante em uma tentativa de Cristiano Ronaldo (30'). Mas o empate veio pouco depois, em um chute de Bernardo Silva (36').

Portugal virou no segundo tempo numa cobrança de pênalti de CR7, que quer se tornar o primeiro jogador a disputar seis Copas do Mundo. O ganhador de cinco Bolas de Ouro se tornou o jogador que mais marcou em Eliminatórias, igualando o ex-atacante guatemalteco Carlos Ruiz, com 39 gols.

A Hungria, que se classificou pela última vez para a Copa do Mundo em 1986 e nunca venceu Portugal em 15 confrontos, empatou com outro gol de cabeça de Varga aproveitando um cruzamento de Nagy.

Mas dois minutos depois (86'), os portugueses recuperaram a bola no campo de ataque e Cancelo marcou para garantir os três pontos.

