Japão diz que tarifas mais baixas dos EUA entrarão em vigor até 16 de setembro

TÓQUIO (Reuters) - As tarifas dos Estados Unidos sobre produtos japoneses, incluindo carros e autopeças, devem ser reduzidas até 16 de setembro, disse o negociador de tarifas do Japão, Ryosei Akazawa, nesta terça-feira.

Citando um documento do Registro Federal dos EUA datado de 9 de setembro que formalizou a ordem executiva do presidente Donald Trump sobre o acordo comercial EUA-Japão, Akazawa disse em uma coletiva de imprensa que as taxas tarifárias revisadas sobre produtos japoneses entrarão em vigor dentro de sete dias a partir de sua publicação.

Washington fechou um acordo comercial com Tóquio em julho, concordando em reduzir as tarifas para 15% sobre os produtos japoneses, incluindo automóveis, em troca de um pacote de US$550 bilhões em investimentos e empréstimos vinculados aos EUA.

A assinatura da ordem por Trump na semana passada resolveu algumas incertezas sobre quando as tarifas mais baixas seriam implementadas. Mas Akazawa reiterou nesta terça que as negociações comerciais não foram "resolvidas", dizendo que o status de nação mais favorecida para produtos farmacêuticos e semicondutores não foi incluído na ordem executiva.

Uma declaração conjunta separada divulgada na semana passada disse que o Japão receberia consistentemente as menores taxas tarifárias sobre chips e produtos farmacêuticos entre todos os acordos comerciais negociados por Washington. No entanto, Akazawa disse que o Japão continuará insistindo para que os EUA formalizem o compromisso por meio de uma ordem executiva.

Perguntado se o pacote de investimentos de US$550 bilhões poderá ser usado para financiar o acordo da Nippon Steel com a US Steel ou projetos do SoftBank Group, Akazawa disse que caberá aos EUA selecionar quais iniciativas receberão financiamento.

(Reportagem de Kantaro Komiya e Makiko Yamazaki)