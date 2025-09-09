Topo

Notícias

Itamaraty condena ataque de Israel ao Catar 'nos mais fortes termos'

09.set.2025 - Fumaça sobe em área residencial de Doha após ataque de Israel - Anadolu/Anadolu via Getty Images
09.set.2025 - Fumaça sobe em área residencial de Doha após ataque de Israel Imagem: Anadolu/Anadolu via Getty Images
do UOL

Colaboração para o UOL, de São Paulo

09/09/2025 22h27

O governo brasileiro condenou "nos mais fortes termos" o ataque realizado hoje por Israel a área residencial em Doha, capital do Catar.

O que aconteceu

Brasil classificou incidente como "flagrante violação à soberania" do país alvo e "aos princípios mais fundamentais do direito internacional". Na avaliação da diplomacia brasileira, a ação "ameaça provocar nova escalada de tensões no Oriente Médio".

Ataque teria atingido alojamento de membros do Hamas que estavam envolvidos nas negociações de cessar-fogo. A informação foi apurada pela Reuters, com base em declarações do porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Qatar, Majed Al Ansari. O país árabe tem atuado como mediador para tentar encerrar a guerra que completa quase dois anos.

Ao alvejar membros da liderança política do Hamas envolvidos em negociações mediadas por Catar, Egito e Estados Unidos, o ataque também prejudica os esforços para se alcançar acordo de cessar-fogo na Faixa de Gaza.
Itamaraty, em nota.

Ministério das Relações Exteriores do Brasil pediu que cessem "imediatamente ações militares contra os países da região". Também apelou por um "cessar-fogo permanente na Faixa de Gaza, incluindo a retirada completa das forças israelenses daquele território", do restante das terras palestinas, do Líbano e da Síria, bem como a "libertação dos reféns remanescentes" e o livre trânsito de ajuda humanitária.

Itamaraty ainda pede implementação da solução de dois estados. "Um estado da Palestina independente e viável, convivendo lado a lado com Israel, em paz e segurança", concluiu o governo brasileiro.

Sobre o ataque

Mais cedo, Exército de Israel afirmou ter realizado ataque contra alta cúpula do Hamas no Qatar. Várias explosões foram ouvidas em Doha, onde o grupo palestino mantem sua base política em exílio e participa de negociações internacionais por um cessar-fogo com Israel.

Lideranças não estão entre os mortos, segundo o Hamas. Conforme apurado pela Reuters, entre as vítimas fatais estavam Himam al-Hayya, filho do principal negociador do grupo islâmico, Khalil al-Hayya, e Jihad Labad, que atuava com al-Hayya.

Governo do Catar divulgou que bombardeios aéreos tiveram como alvo casas de líderes do Hamas e condenou ataque "covarde". "O Estado do Catar condena com veemência o ataque covarde israelense que teve como alvos edifícios residenciais onde vários membros do gabinete político do Hamas estão alojados na capital catari, Doha", divulgou o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Qatar, Majed al Ansari, em publicação no X.

Diplomata catari também chamou ofensiva israelense de "criminosa". Ansari afirmou que o Catar "não tolerará esse comportamento irresponsável de Israel e a contínua desestabilização da segurança regional, nem qualquer ato que ameace sua segurança e soberania". Disse ainda que o país abriu uma investigação e classificou a ação israelense de "violação flagrante do direito internacional".

Catar não mantém relações diplomáticas oficiais com Israel, mas era visto como país amistoso no Oriente Médio. Por isso, o governo de Benjamin Netanyahu aceitou que Doha fosse sede para as negociações indiretas de um acordo de cessar-fogo.

Com o ataque, esforços diplomáticos por trégua na guerra podem cair por terra. Além disso, a ofensiva poderia afetar a imagem catari, que se apresenta como um lugar seguro para negócios e turismo em uma região de instabilidade política.

Reação internacional

Presidente dos EUA, Donald Trump, lamentou "profundamente". A Casa Branca citou que o Catar é "um aliado dos EUA, que trabalha arduamente, com coragem, e assumindo riscos para negociar a paz".

Secretário-geral da ONU disse que ataque foi "flagrante violação da soberania" do Catar. António Guterres ressaltou que o país árabe tem desempenhado um papel muito positivo para tentar alcançar um cessar-fogo em Gaza e a libertação de todos os reféns mantidos pelo Hamas. "Todas as partes devem trabalhar para alcançar um cessar-fogo definitivo, não para destruí-lo", acrescentou em coletiva de imprensa.

Papa Leão 14 também expressou preocupação. "Recebi uma notícia realmente séria agora: o ataque de Israel a alguns líderes do Hamas no Catar. Toda a situação é muito grave", disse o pontífice em frente à residência papal de verão, em Castel Gandolfo.

Presidente da França classificou ação israelense como "inaceitável, por qualquer que seja a razão". Emmanuel Macron prestou solidariedade ao emir do Catar, Tamim al-Thani, e afirmou: "Em nenhuma circunstância a guerra deve se espalhar pela região".

Governo britânico também condenou ataque de Israel. "Não queremos ver uma nova escalada de violência na região. Isso só pode gerar mais desestabilização", afirmou o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer. "Queremos ver o fim do sofrimento em Gaza, começando pela libertação de todos os reféns, um cessar-fogo imediato e um aumento na ajuda à região, para que possa haver uma paz duradoura em toda a região", acrescentou.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Notícias

Itamaraty condena ataque de Israel ao Catar 'nos mais fortes termos'

Milei diz que seu programa econômico não mudará após derrota eleitoral

Obesidade supera pela primeira vez a desnutrição entre menores de 5 a 19 anos, alerta Unicef

Itamaraty condena 'ameaças de uso da força' após declarações da Casa Branca

'Não é minha assinatura', diz Trump sobre suposta carta a Jeffrey Epstein

Trump expressa descontentamento com ataque israelense no Catar

Mega-Sena acumula e prêmio principal vai para R$ 55 milhões

Governo brasileiro condena sanções econômicas ou ameaças de uso da força, diz Itamaraty

Câmara aprova projeto que tipifica exercício ilegal da veterinária

Preso por incendiar banheiros químicos vive em situação de rua, diz PM

Cabo Verde vence Camarões e dá grande passo rumo à sua primeira Copa do Mundo