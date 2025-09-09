Itamaraty condena ataque de Israel ao Catar 'nos mais fortes termos'

O governo brasileiro condenou "nos mais fortes termos" o ataque realizado hoje por Israel a área residencial em Doha, capital do Catar.

O que aconteceu

Brasil classificou incidente como "flagrante violação à soberania" do país alvo e "aos princípios mais fundamentais do direito internacional". Na avaliação da diplomacia brasileira, a ação "ameaça provocar nova escalada de tensões no Oriente Médio".

Ataque teria atingido alojamento de membros do Hamas que estavam envolvidos nas negociações de cessar-fogo. A informação foi apurada pela Reuters, com base em declarações do porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Qatar, Majed Al Ansari. O país árabe tem atuado como mediador para tentar encerrar a guerra que completa quase dois anos.

Ao alvejar membros da liderança política do Hamas envolvidos em negociações mediadas por Catar, Egito e Estados Unidos, o ataque também prejudica os esforços para se alcançar acordo de cessar-fogo na Faixa de Gaza.

Itamaraty, em nota.

Ministério das Relações Exteriores do Brasil pediu que cessem "imediatamente ações militares contra os países da região". Também apelou por um "cessar-fogo permanente na Faixa de Gaza, incluindo a retirada completa das forças israelenses daquele território", do restante das terras palestinas, do Líbano e da Síria, bem como a "libertação dos reféns remanescentes" e o livre trânsito de ajuda humanitária.

Itamaraty ainda pede implementação da solução de dois estados. "Um estado da Palestina independente e viável, convivendo lado a lado com Israel, em paz e segurança", concluiu o governo brasileiro.

Sobre o ataque

Mais cedo, Exército de Israel afirmou ter realizado ataque contra alta cúpula do Hamas no Qatar. Várias explosões foram ouvidas em Doha, onde o grupo palestino mantem sua base política em exílio e participa de negociações internacionais por um cessar-fogo com Israel.

Lideranças não estão entre os mortos, segundo o Hamas. Conforme apurado pela Reuters, entre as vítimas fatais estavam Himam al-Hayya, filho do principal negociador do grupo islâmico, Khalil al-Hayya, e Jihad Labad, que atuava com al-Hayya.

Governo do Catar divulgou que bombardeios aéreos tiveram como alvo casas de líderes do Hamas e condenou ataque "covarde". "O Estado do Catar condena com veemência o ataque covarde israelense que teve como alvos edifícios residenciais onde vários membros do gabinete político do Hamas estão alojados na capital catari, Doha", divulgou o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Qatar, Majed al Ansari, em publicação no X.

Diplomata catari também chamou ofensiva israelense de "criminosa". Ansari afirmou que o Catar "não tolerará esse comportamento irresponsável de Israel e a contínua desestabilização da segurança regional, nem qualquer ato que ameace sua segurança e soberania". Disse ainda que o país abriu uma investigação e classificou a ação israelense de "violação flagrante do direito internacional".

Catar não mantém relações diplomáticas oficiais com Israel, mas era visto como país amistoso no Oriente Médio. Por isso, o governo de Benjamin Netanyahu aceitou que Doha fosse sede para as negociações indiretas de um acordo de cessar-fogo.

Com o ataque, esforços diplomáticos por trégua na guerra podem cair por terra. Além disso, a ofensiva poderia afetar a imagem catari, que se apresenta como um lugar seguro para negócios e turismo em uma região de instabilidade política.

Reação internacional

Presidente dos EUA, Donald Trump, lamentou "profundamente". A Casa Branca citou que o Catar é "um aliado dos EUA, que trabalha arduamente, com coragem, e assumindo riscos para negociar a paz".

Secretário-geral da ONU disse que ataque foi "flagrante violação da soberania" do Catar. António Guterres ressaltou que o país árabe tem desempenhado um papel muito positivo para tentar alcançar um cessar-fogo em Gaza e a libertação de todos os reféns mantidos pelo Hamas. "Todas as partes devem trabalhar para alcançar um cessar-fogo definitivo, não para destruí-lo", acrescentou em coletiva de imprensa.

Papa Leão 14 também expressou preocupação. "Recebi uma notícia realmente séria agora: o ataque de Israel a alguns líderes do Hamas no Catar. Toda a situação é muito grave", disse o pontífice em frente à residência papal de verão, em Castel Gandolfo.

Presidente da França classificou ação israelense como "inaceitável, por qualquer que seja a razão". Emmanuel Macron prestou solidariedade ao emir do Catar, Tamim al-Thani, e afirmou: "Em nenhuma circunstância a guerra deve se espalhar pela região".

Governo britânico também condenou ataque de Israel. "Não queremos ver uma nova escalada de violência na região. Isso só pode gerar mais desestabilização", afirmou o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer. "Queremos ver o fim do sofrimento em Gaza, começando pela libertação de todos os reféns, um cessar-fogo imediato e um aumento na ajuda à região, para que possa haver uma paz duradoura em toda a região", acrescentou.