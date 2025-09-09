Topo

Israel diz ter atacado líder do Hamas e explosões são ouvidas no Qatar

Benjamin Netanyahu com o ministro da Defesa e comandantes das IDF no bunker abaixo da base militar de Kirya, em Tel Aviv - Avi Ohayun/GPO
do UOL, em São Paulo*

09/09/2025 11h14

O Exército de Israel afirmou ter atacado líderes de alto escalão do Hamas hoje, depois que jornalistas em Doha relataram explosões na capital do Qatar, onde fica a sede do gabinete político do grupo palestino.

O que aconteceu

Israel confirmou o ataque em suas redes sociais. "As IDF (Forças de Defesa de Israel) e o Shin Bet (agência de Inteligência interna) realizaram um ataque preciso contra a alta liderança da organização terrorista Hamas", divulgaram militares israelenses no X, sem especificar onde estavam o alvos. "Durante anos, esses membros do Hamas lideraram as operações da organização terrorista, são diretamente responsáveis pelo brutal massacre de 7 de outubro e orquestraram e administraram a guerra contra o Estado de Israel. Antes do ataque, medidas foram tomadas para mitigar os danos a civis, incluindo o uso de munições de precisão e inteligência adicional", acrescentaram as autoridades israelenses na mesma publicação.

Gabinete de Benjamin Netanyahu assumiu ataque e deu a entender que país agiu sozinho. Em pronunciamento emitido nas redes sociais, o gabinete de Netanyahu afirmou que a operação foi 'totalmente independente". "Israel iniciou, conduziu [o ataque] e assume total responsabilidade", afirmou.

Governo do Qatar confirmou que bombardeios aéreos tiveram como alvo casas de líderes do Hamas e condenou ataque "covarde". A televisão Al Jazeera do Qatar, citando uma fonte do Hamas, disse que o ataque tinha como alvo os negociadores de cessar-fogo do Hamas para Gaza.

O Estado do Catar condena com veemência o ataque covarde israelense que teve como alvos edifícios residenciais onde vários membros do gabinete político do Hamas estão alojados na capital catari, Doha. Porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Qatar, Majed al Ansari, em publicação no X.

Várias explosões foram ouvidas em Doha, no Qatar, relataram jornalistas das agências de notícias internacionais. Uma testemunha ocular disse à Reuters que fumaça foi vista subindo sobre o distrito de Katara, na capital.

Mais cedo, Exército israelense emitiu ordem de retirada total da população civil da Cidade de Gaza. No comunicado, anunciou que vai agir com maior contundência no principal centro urbano do enclave palestino, apontado pelo Estado judeu como último reduto do grupo terrorista Hamas. O alerta ocorre um dia após autoridades confirmarem a morte de quatro militares que participavam do cerco à cidade, e de uma manifestação do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, para que os civis palestinos se retirassem de maneira imediata.

A todos os moradores da Cidade de Gaza e de todos os seus bairros, desde a Cidade Velha e Tuffah, a leste, até o mar, a oeste. As Forças de Defesa de Israel (FDI) estão determinadas a derrotar o Hamas e operarão na área da Cidade de Gaza com grande força, assim como fizeram em toda a Faixa de Gaza. Para sua segurança, se retirem imediatamente pelo eixo Rashid em direção à zona humanitária em al-Mawasi. Porta-voz militar israelense Avichay Adraee

*Com AFP e Reuters

