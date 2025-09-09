Israel ataca líderes do Hamas no Catar e atrai condenação internacional

Por Andrew Mills e Jana Choukeir e Ahmed Elimam

DOHA/DUBAI (Reuters) - Israel lançou um ataque aéreo contra líderes do arqui-inimigo Hamas no Catar nesta terça-feira, expandindo suas ações militares de grande alcance no Oriente Médio para incluir o Estado árabe do Golfo, onde o grupo islâmico palestino tem sua base política há muito tempo.

A porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, disse que atingir o Hamas era um objetivo digno, mas que os Estados Unidos não se sentiam bem com o local do ataque.

O Catar é um importante parceiro de segurança dos Estados Unidos e abriga a Base Aérea de al-Udeid, a maior instalação militar dos EUA no Oriente Médio. Ele tem atuado como mediador ao lado do Egito nas negociações sobre um cessar-fogo na guerra de quase dois anos em Gaza.

Leavitt disse em um briefing que o governo Trump foi notificado pelo Pentágono de que Israel estava atacando o Hamas no Catar "pouco antes" e que o presidente Donald Trump conversou com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, depois disso. Leavitt também disse que os militares dos EUA foram notificados "pouco antes do ataque", mas não respondeu quando perguntado por quem.

"O governo Trump foi notificado pelas Forças Armadas dos Estados Unidos de que Israel estava atacando o Hamas, que, infelizmente, estava localizado em uma seção de Doha, a capital do Catar", disse Leavitt no briefing da Casa Branca.

"Bombardear unilateralmente dentro do Catar -- uma nação soberana e aliada próxima dos Estados Unidos que está trabalhando arduamente, assumindo corajosamente riscos conosco para intermediar a paz -- não faz avançar os objetivos de Israel ou dos Estados Unidos. Entretanto, eliminar o Hamas, que tem lucrado com a miséria dos que vivem em Gaza, é um objetivo digno."

O Catar condenou o ataque desta terça-feira como "covarde" e o considerou uma violação flagrante da lei internacional. É provável que o ataque seja um golpe sério, se não fatal, para os esforços de cessar-fogo, especialmente porque as negociações têm ocorrido com frequência no Catar.

O Hamas disse que cinco de seus membros foram mortos no ataque em Doha, incluindo o filho do chefe exilado de Gaza e principal negociador do Hamas, Khalil al-Hayya. Ele disse que Israel falhou no que o Hamas chamou de tentativa de assassinar a equipe de negociação de cessar-fogo do grupo.

Mais cedo, o membro do bureau político do Hamas, Suhail al-Hindi, disse à TV Al Jazeera que a liderança principal do grupo havia sobrevivido ao ataque israelense.

Duas fontes do Hamas disseram à Reuters que as autoridades do Hamas na equipe de negociação do cessar-fogo sobreviveram ao ataque, que seguiu uma ordem de retirada na Cidade de Gaza, onde Israel está realizando uma ofensiva para tentar destruir o grupo e suas capacidades militares na Faixa de Gaza.

Autoridades israelenses disseram à Reuters que o ataque tinha como alvo os principais líderes do Hamas, incluindo Hayya.

Israel ainda está reunindo informações sobre o ataque e ainda não determinou se algum oficial ou líder do Hamas foi morto, disse uma fonte informada sobre o assunto à Reuters.

Mais cedo, em Washington, uma autoridade da Casa Branca disse que Israel havia notificado os EUA sobre o ataque com antecedência. Trump fez uma visita de alto nível ao Catar em maio e se hospedou em um hotel a cerca de 2 km do local do ataque desta terça-feira.

(Reportagem de Andrew Mills em Doha, Jana Choukeir em Dubai e Alex Cornwell, Steven Scheer e Maayan Lubell em Jerusalém)