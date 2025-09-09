iPhone 16, air fryer, hidratante CeraVe: confira grandes ofertas da semana

(Esta é a newsletter Caçadores de Ofertas. Inscreva-se gratuitamente para receber no seu e-mail toda terça. Conheça aqui as demais newsletters do UOL)

A newsletter Caçadores de Ofertas desta semana traz descontos atraentes para quem deseja trocar de celular, equipar a casa com novos eletrodomésticos ou ainda cuidar um pouco do seu bem-estar.

Nossa equipe encontrou o iPhone 16 com 32% de desconto. Há ainda dois modelos baratinhos da Samsung, o Galaxy A06 e o Galaxy M15, por menos de R$ 900. Para a casa, temos uma air fryer Phillips Walita e um ferro de passar roupa da Mondial. A loção hidratante da CeraVe para pele seca e extrasseca e o perfume 1 Million, de Paco Rabanne, também completam a curadoria de hoje.

Smartphones

Possui tela LCD de 6,7 polegadas, câmera traseira dupla com 50 MP + 2MP e a frontal com 8 MP. Vem com processador MediaTek Helio G85.

Tela Super AMOLED Plus 6,7 polegadas, câmera traseira tripla com 50 MP (OIS) + 8 MP + 2 MP e frontal de 50 MP. Processador Snapdragon 7 Gen 1 da Qualcomm.

Possui tela OLED de 6,12 polegadas; processador A18 Bionic; 128 GB de armazenamento. Câmera traseira dupla: 48MP ultra wide + 12MP wide; selfie de 12 MP.

Eletrodomésticos

Possui base de alumínio polido para melhor distribuição de calor e seis diferentes níveis de temperatura para melhor controle na hora de passar. Disponível em outras cores.

Três tamanhos diferentes (pequeno, médio e grande), feitas de aço inoxidável. Possuem tampa plástica com fechamento hermético para facilitar o armazenamento de alimentos.

Com capacidade útil de 2,6 litros, é ideal para atender de uma a três pessoas. Possui sete funções pré-definidas e a possibilidade de conexão com a Alexa para controle à distância.

Cuidados pessoais

Com textura fluida, promete manter a pele hidratada por até 24 horas. Possui três ceramidas essenciais e ácido hialurônico na composição e ajuda a restaurar a barreira cutânea.

Na cor "pele clara" (há opção morena, que pode variar de preço). Tem textura ultraleve, efeito blur e alta fixação. Promete manter a cobertura por longa duração e controlar a oleosidade.

Um best-seller da marca, possui aroma de couro fresco e picante combinado com notas de cabeça de hortelã e laranja sanguínea, além de madeira branca, âmbar e patchouli.

Dia de Ofertas UOL

No dia 16 de setembro, semana que vem, acontece a segunda edição do Dia de Ofertas, com descontos exclusivos para leitores do UOL e uma live shop com Evelyn B. Marques. Para não perder nada, acompanhe as novidades pelo Guia de Compras e ative a notificação da live no YouTube e no TikTok.

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.