IPC-S das capitais recua 0,20% na 1ª quadrissemana de setembro, afirma FGV

No mais recente levantamento do Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) da Fundação Getulio Vargas, referente à primeira quadrissemana de setembro de 2025, todas as sete capitais analisadas registraram aceleração em suas taxas. O indicador geral apresentou uma queda de 0,20% (de -0,44% na última divulgação) e acumula alta de 2,90% nos últimos 12 meses.

Rio de Janeiro teve a menor taxa de variação, com uma queda de 0,38% (de -0,68% na leitura anterior), impulsionada principalmente pelos preços de tarifa de eletricidade residencial. As demais capitais registraram as seguintes variações: Salvador (-0,41% para -0,26%), Brasília (-0,36% para -0,15%), Belo Horizonte (-0,64% para -0,33%), Recife (-0,99% para -0,32%), Porto Alegre (-0,35% para -0,14%) e São Paulo (-0,25% para -0,11%).