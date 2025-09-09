Topo

IPC-Fipe sobe 0,15% na 1ª quadrissemana de setembro, após alta de 0,04% em agosto

São Paulo

09/09/2025 07h09

O Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que mede a inflação na cidade de São Paulo, subiu 0,15% na primeira quadrissemana de setembro, acelerando em relação ao acréscimo marginal de 0,04% de agosto, segundo dados publicados pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) nesta terça-feira, 9.

Na leitura inicial deste mês, quatro dos sete componentes do IPC-Fipe ganharam força e um caiu em ritmo mais lento: Habitação (de 0,18% em agosto a 0,75% na primeira quadrissemana de setembro), Despesas Pessoais (de 0,68% a 0,77%), Saúde (de 1,06% a 1,27%), Educação (de 0,01% a 0,02%) e Transportes (de -0,97% a -0,82%).

Por outro lado, duas categorias mostraram queda mais acentuada no início de setembro: Alimentação (de -0,11% a -0,56%) e Vestuário (de -0,06% a -0,10%).

Veja abaixo como ficaram os componentes do IPC-Fipe na primeira quadrissemana de setembro:

- Habitação: 0,75%

- Alimentação: -0,56%

- Transportes: -0,82%

- Despesas Pessoais: 0,77%

- Saúde: 1,27%

- Vestuário: -0,10%

- Educação: 0,02%

- Índice Geral: 0,15%

