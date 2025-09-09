Topo

Notícias

Índia e UE se esforçam para fechar lacunas em negociações comerciais à medida que prazo final se aproxima

09/09/2025 08h57

Por Philip Blenkinsop e Manoj Kumar

BRUXELAS/NOVA DÉLHI (Reuters) - A Índia e a União Europeia estão realizando negociações comerciais potencialmente decisivas em Nova Délhi nesta semana, buscando resolver as diferenças sobre agricultura, laticínios e barreiras não tarifárias para cumprir o ambicioso prazo do final do ano para um acordo, disseram fontes do governo indiano e da UE.

Nova Délhi está buscando aprofundar as parcerias globais depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, dobrou as tarifas sobre os produtos indianos para 50% no mês passado por causa das compras de petróleo russo pela Índia, atingindo exportações como têxteis, couro e produtos químicos.

As negociações, relançadas em 2022, ganharam ritmo desde a reeleição de Trump. Bruxelas também, diante das tarifas de Trump, acelerou seu impulso para alianças comerciais, fechando acordos com o México e com o Mercosul e intensificando as negociações com a Índia, a Indonésia e os Emirados Árabes Unidos.

Um pacto com a UE também poderia aproximar a Índia do Ocidente, após o desconforto com a recente visita do primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, à China para uma cúpula com a presença do presidente da Rússia, Vladimir Putin, e outros líderes.

"As conversações com a UE estão progredindo bem", disse uma fonte do governo indiano, citando o telefonema de Modi com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, na semana passada, quando ambos os líderes se comprometeram a concluir um acordo este ano.

Até o momento, 11 dos 23 capítulos em negociação foram finalizados, abrangendo alfândega, comércio digital, propriedade intelectual, concorrência, subsídios, solução de controvérsias e medidas antifraude, disse a fonte.

Mas ainda há pontos de atrito.

A Índia descartou concessões sobre agricultura e laticínios, citando os meios de subsistência dos agricultores, enquanto a UE está pressionando por maior acesso ao mercado indiano de automóveis e bebidas alcoólicas.

As diferenças também persistem nas regras de origem, nos padrões de segurança alimentar, nas obrigações trabalhistas e ambientais e no que Bruxelas considera como ordens restritivas de controle de qualidade indianas que atuam como barreiras não tarifárias, disse uma autoridade da UE.

As fontes falaram sob condição de anonimato, pois os detalhes sobre as negociações comerciais não são públicos.

O Ministério do Comércio da Índia e o escritório da UE em Nova Délhi não responderam imediatamente aos pedidos de comentários por e-mail.

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Notícias

Assistir TV Justiça ao vivo agora: veja julgamento de Bolsonaro hoje (9)

Primeiro-ministro do Nepal deixa cargo enquanto protestos anticorrupção aumentam

O que se sabe sobre menina que morreu após ser espancada por colegas dentro de escola em PE

Índia e UE se esforçam para fechar lacunas em negociações comerciais à medida que prazo final se aproxima

Israel determina evacuação completa e imediata da Cidade de Gaza

STF retoma julgamento de Bolsonaro e mais sete por tentativa de golpe de Estado

Macron busca primeiro-ministro para uma França em 'turbulência'

PF investiga suspeito de perseguir senadora e deputada federal

'Super Mario', o jogo que completa 40 anos crescendo com seus fãs

Macron busca novo primeiro-ministro para França após colapso do governo

Onde vai passar o julgamento de Bolsonaro hoje? Saiba onde assistir ao vivo