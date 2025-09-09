Topo

Incêndio atinge torre auxiliar em terminal da Vale no Maranhão; não afeta embarques de minério

09/09/2025 14h31

RIO DE JANEIRO (Reuters) - Uma torre auxiliar das operações da Vale no Terminal Marítimo Ponta da Madeira, no Maranhão, que estava em manutenção, sofreu com um incêndio já debelado pelas equipes de brigadistas da mineradora nesta terça-feira, informou a companhia à Reuters, após ser consultada.

O incidente não afetou a agenda de embarques de minério de ferro e nem os volumes previstos para serem exportados, detalhou a companhia, por meio de sua assessoria de imprensa.

(Por Marta Nogueira no Rio de Janeiro e Amy Lv em Pequim)

