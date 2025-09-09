Topo

Notícias

Imea: vendas da safra 2024/25 de soja em MT chegam a 91,9%

09/09/2025 17h46

São Paulo, 9 - A comercialização da soja 2024/25 em Mato Grosso alcançou 91,94% da safra até o fim de agosto, avanço de 3,22 pontos porcentuais em relação a julho, segundo o Instituto Mato-Grossense de Economia Agropecuária (Imea). O índice segue 2,59 pontos abaixo do ritmo registrado em igual período do ciclo anterior, quando as vendas somavam 94,53%. No mesmo mês, a média estadual de preços foi de R$ 121,67 por saca, alta de 3,22% frente a julho.Para a safra 2025/26, as vendas antecipadas atingiram 27,4% da produção projetada, avanço mensal de 4,91 pontos. Apesar da melhora das cotações, o desempenho segue 3,01 pontos porcentuais aquém de agosto de 2024, quando 30,41% já estavam negociados.O recuo no ritmo em comparação aos meses anteriores reflete a menor necessidade de liquidez neste período e o descompasso entre preços pedidos e ofertados. A proximidade do início da semeadura, no entanto, estimulou parte dos produtores a fixar lotes, apoiados na recuperação das cotações futuras. O preço médio para a safra 2025/26 em agosto foi de R$ 110,22 por saca, alta de 0,92% sobre julho.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Notícias

Menina morta em escola após espancamento teria recusado 'ficar' com colega

João Cancelo marca no fim e Portugal vence Hungria (3-2) nas Eliminatórias

Trump propõe à UE impor tarifas a China e Índia para pressionar Putin (alto funcionário)

Suprema Corte dos EUA vai examinar em novembro tarifas aduaneiras de Trump

Casa Branca aceitaria análise grafotécnica de suposta carta de Trump a Epstein

Vídeo não mostra Trump olhando cenas de atos pró-Bolsonaro em 7 de Setembro

Kicillof, o governador de centro-esquerda que desafia Milei na Argentina

Daniela Lima: Moraes praticamente não recorreu à delação de Cid

Irã e órgão de vigilância nuclear da ONU chegam a acordo de cooperação

Julgamento de Bolsonaro será retomado amanhã; veja horário e onde assistir

Inglaterra goleia Sérvia (5-0) e fica perto da Copa de 2026