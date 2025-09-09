Imea: vendas da safra 2024/25 de soja em MT chegam a 91,9%

São Paulo, 9 - A comercialização da soja 2024/25 em Mato Grosso alcançou 91,94% da safra até o fim de agosto, avanço de 3,22 pontos porcentuais em relação a julho, segundo o Instituto Mato-Grossense de Economia Agropecuária (Imea). O índice segue 2,59 pontos abaixo do ritmo registrado em igual período do ciclo anterior, quando as vendas somavam 94,53%. No mesmo mês, a média estadual de preços foi de R$ 121,67 por saca, alta de 3,22% frente a julho.Para a safra 2025/26, as vendas antecipadas atingiram 27,4% da produção projetada, avanço mensal de 4,91 pontos. Apesar da melhora das cotações, o desempenho segue 3,01 pontos porcentuais aquém de agosto de 2024, quando 30,41% já estavam negociados.O recuo no ritmo em comparação aos meses anteriores reflete a menor necessidade de liquidez neste período e o descompasso entre preços pedidos e ofertados. A proximidade do início da semeadura, no entanto, estimulou parte dos produtores a fixar lotes, apoiados na recuperação das cotações futuras. O preço médio para a safra 2025/26 em agosto foi de R$ 110,22 por saca, alta de 0,92% sobre julho.