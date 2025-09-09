Topo

Imea: MT negocia 68,32% da safra 2024/25 de milho e 15,51% da 2025/26

09/09/2025 17h47

São Paulo, 9 - A comercialização do milho da safra 2024/25 em Mato Grosso chegou a 68,32% da produção no fim de agosto, avanço de 7,21 pontos porcentuais em comparação com julho, conforme dados do Instituto Mato-Grossense de Economia Agropecuária (Imea). O índice representa atraso de 1,74 ponto porcentual em relação a igual período do ciclo 2023/24, quando as vendas somavam 70,06%O preço médio estadual do cereal em agosto foi de R$ 44,09 por saca, alta de 0,71% frente a julho. A demanda aquecida, tanto doméstica quanto externa, sustentou as cotações e impulsionou os negócios.Para a safra 2025/26, a comercialização alcançou 15,51% da produção projetada, com incremento ante julho de 3,42 pontos porcentuais e avanço de 5,69 pontos porcentuais sobre igual período de 2024. Apesar disso, o ritmo segue 7,18 pontos porcentuais abaixo da média dos últimos cinco anos. O preço médio da safra futura ficou em R$ 45,45 por saca em agosto, alta de 2,54% em relação ao mês anterior.

