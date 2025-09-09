Topo

Ibovespa sobe na abertura com ajuda de Vale

09/09/2025 10h08

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa tinha uma alta modesta nos primeiros negócios desta terça-feira, sustentada principalmente pelas ações da Vale, acompanhando o avanço dos preços do minério de ferro na China, enquanto agentes financeiros também monitoram a retomada do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro no STF.

Às 10h05, o Ibovespa, referência do mercado acionário brasileiro, subia 0,25%, a 142.143,68 pontos. O contrato futuro do índice com vencimento mais curto, em 15 de outubro, tinha variação positiva de 0,08%.

(Por Paula Arend Laier)

