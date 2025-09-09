Topo

Notícias

Ibovespa fecha quase estável em dia de ajuste em Raízen e Cosan, mas alta de Petrobras

09/09/2025 17h06

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa fechou quase estável nesta terça-feira, com Raízen e Cosan na ponta negativa em meio a movimentos de realização de lucros após ganhos expressivos recentes, enquanto as ações da blue chip Petrobras ofereceram um suporte positivo.

Investidores também voltaram as atenções para Brasília, onde a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) retomou o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa encerrou com variação negativa de 0,05%, a 141.717,58 pontos, de acordo com dados preliminares, tendo marcado 141.624,69 pontos na mínima e 142.285,53 pontos na máxima. O volume financeiro somava R$15,77 bilhões antes dos ajustes finais.

(Por Paula Arend Laier)

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Notícias

Daniela Lima: Moraes praticamente não recorreu à delação de Cid

Julgamento de Bolsonaro será retomado amanhã; veja horário e onde assistir

Inglaterra goleia Sérvia (5-0) e fica perto da Copa de 2026

Suprema Corte dos EUA vai examinar em novembro a legalidade das tarifas aduaneiras de Trump

'Vamos respeitar o STF, mas não concordamos', diz defesa de Bolsonaro

Suprema Corte dos EUA decidirá legalidade de tarifas de Trump

Imea: MT negocia 68,32% da safra 2024/25 de milho e 15,51% da 2025/26

Imea: vendas da safra 2024/25 de soja em MT chegam a 91,9%

Decisão de atacar o Hamas no Catar foi de Netanyahu, 'não minha', diz Trump

Irã anuncia acordo para novo marco de cooperação com AIEA

Trump diz que decisão de atacar Catar foi apenas de Netanyahu