Homem conhecido por abençoar cidade ganha transformação: 'Mais confiante'

Valdemar Meneguel, 58 anos, passou por uma transformação radical. Morador de Fartura (SP), ele costumava passar na frente de comércios abençoando os funcionários, até que um dia a benção foi retribuída.

O que aconteceu

Casal de dentistas ofereceu transformação. "Um certo dia, ele passou em frente ao consultório e falou: 'Que o Senhor Jesus te abençoe'. E aí eu conversei com o meu marido, que também é dentista, e decidimos oferecer a Valdemar uma transformação", conta a cirurgiã-dentista Késia Nochelli.

Homem ganhou facetas em resina. Késia diz que o trabalho é de facetas em resina e feito em um processo único, de uma única sessão e sem desgaste dentário. "Já realizamos esse trabalho aqui há um tempo e sei que muda a vida das pessoas."

Valdemar diz que queria arrancar todos os dentes, já que sofria com dores. "Eu passava no posto de saúde e pedia para o dentista arrancar os meus dentes. Queria arrancar tudo, mas o dentista sempre dizia que não, que era para a gente tentar tratar. Até que a doutora Késia apareceu, oferecendo essa mudança", conta.

Além de tratamento dentário, Valdemar ganhou banho de loja. "Ele prontamente aceitou [a transformação] e entrei em contato com uma designer de sobrancelha, uma loja de roupas, de calçados e uma barbaria. Foi tudo rápido e aconteceu no mesmo dia", diz Késia.

Apesar de aceitar a proposta, homem diz que tinha resistência com uma mudança na aparência. "Enxergava como ofensa quererem me ajudar. Talvez por eu não ter conhecimento ou não ver o amor da pessoa. Às vezes pensava que era para me magoar. Mas senti muita alegria com o resultado final. Estou mais confiante para conversar com as pessoas", diz Valdemar.

Agora, ele diz que está mais fácil se comunicar. "Eu estava sujo, de qualquer jeito. Não era uma boa aparência para falar com alguém. E eu não levo a vida desse jeito", conta ele, que é pai e não tem um emprego formal há mais de 20 anos.

Valdemar ficou conhecido por abençoar os comércios na cidade. "Ele é um ser humano incrível e tem uma sabedoria muito grande", diz Késia. "A nossa missão sempre foi e será de reabilitar as pessoas e colocar o sorriso na boca delas. É para aumentar a autoestima. E foi o que aconteceu."

Dentista compartilhou o vídeo da mudança nas redes sociais e as imagens repercutiram. "Um ser humano incrível, que transmite paz, que há tempos deixa a benção de Deus a todas as pessoas, em todos os comércios, e o nosso desejo é que o nosso Senhor Jesus Cristo o abençoe", escreveu a dentista.

Valdemar diz que está sentindo mais coragem para seguir em frente. "Tenho muitos sonhos. Quero trabalhar, arrumar um carrinho e viajar pela região", diz ele.