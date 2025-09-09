Hamas reivindica ataque a tiros em Jerusalém na segunda-feira

O braço armado do movimento islamista palestino Hamas reivindicou, nesta terça-feira (9), a autoria de um ataque a tiros que deixou seis mortos em Jerusalém Oriental na véspera.

As Brigadas Ezzedin al Qassam "reivindicam a autoria do ataque a tiros ocorrido ontem de manhã [segunda-feira, 8] (...) perto do cruzamento do bairro de Ramot, que se encontra nas terras da nossa querida Jerusalém", indicaram em um comunicado publicado no Telegram.

