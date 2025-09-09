Topo

Hamas diz que cinco de seus membros foram mortos em ataque israelense em Doha

09/09/2025 14h52

CAIRO (Reuters) - O grupo militante palestino Hamas afirmou nesta terça-feira que cinco de seus membros foram mortos em um ataque israelense em Doha, incluindo o filho de Khalil al-Hayya, chefe exilado do Hamas para Gaza.

Mas disse que Israel falhou no que chamou de tentativa de assassinar a equipe de negociação de cessar-fogo do grupo.

Mais cedo, Suhail al-Hindi, membro do escritório político do Hamas, disse à TV Al Jazeera que a liderança do grupo havia sobrevivido ao ataque israelense.

(Reportagem de Jaidaa Taha e Yomna Ehab)

