Topo

Notícias

Hamas diz que ataque israelense no Catar matou seis pessoas, incluindo agente de segurança catariano

09/09/2025 15h33

O movimento islamista palestino Hamas afirmou, nesta terça-feira (9), que seis pessoas morreram nos bombardeios israelenses em Doha, capital do Catar, mas que nenhum dos negociadores faleceu.

O ataque matou o filho do negociador-chefe do Hamas, Khalil al Hayya, o chefe de seu gabinete e três guarda-costas, indicou o grupo islamista em um comunicado, acrescentando que um membro das forças de segurança do Catar também faleceu.

Mas "o inimigo não conseguiu assassinar os membros da delegação encarregada das negociações", insistiu.

bur-aya/sag/pc/yr/am

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Notícias

'Festa da Selma', 'Punhal Verde e Amarelo': entenda termos ditos por Moraes

Israel ataca líderes do Hamas no Catar e atrai condenação internacional

Descarrilamento na Linha Amarela: imagens mostram momento em que composição se solta

Macron escolhe Sébastien Lecornu, ministro da Defesa de direita, para comandar novo governo da França

Trump "lamenta profundamente" que Israel tenha atacado o Hamas no Catar

ViaQuatro disponibiliza ônibus a passageiros após trem descarrilar

Ataque em Doha foi parte de armadilha planejada por EUA e Israel, diz Hamas

Macron, da França, nomeia o aliado Lecornu como novo primeiro-ministro

"Bloqueiem tudo": Movimento de protesto aumenta problemas políticos de Macron

Como funcionava a central de logística de celulares roubados na Barra Funda; dois são presos

Hamas diz que ataque israelense no Catar matou seis pessoas, incluindo agente de segurança catariano