Ataque em Doha foi parte de armadilha planejada por EUA e Israel, diz Hamas

O ataque inédito de Israel contra líderes do Hamas na capital do Qatar é avaliado pelo grupo palestino como parte de um plano articulado pelos EUA junto ao governo israelense para atrair seus membros a uma reunião em Doha, alvo da ação.

O que aconteceu

Delegação do Hamas foi atingida durante reunião de negociação em Doha. A informação foi divulgada por um membro do Hamas à emissora qatari Al Jazeera. O ataque teve como alvo dirigentes do grupo palestino que participam de tentativas indiretas de acordo para encerrar o conflito na Faixa Gaza, mas, segundo a imprensa local, entre os mortos de hoje — ainda não confirmados — não estavam líderes do alto escalão do Hamas.

Proposta de cessar-fogo pautada pelos EUA era "fraude para levar membros do Hamas à reunião alvo do ataque", afirmou um porta-voz do grupo à Al Jazeera. Mais cedo, o Canal 12, de TV israelense, divulgou que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, teria dado sinal verde a Israel para o ataque.

Funcionário da Casa Branca disse que Trump sabia do ataque com antecedência. A informação de que o ataque em Doha não foi uma surpresa para o presidente norte-americano foi revelada pela fonte ligada à presidência à agência de notícias AFP.

Primeiro-ministro de Israel assumiu ataque, mas deu a entender que país agiu sozinho. Em pronunciamento emitido nas redes sociais, o gabinete de Benjamin Netanyahu afirmou que a operação foi 'totalmente independente". "Israel iniciou, conduziu [o ataque] e assume total responsabilidade", afirmou.

Sobre o ataque

Mais cedo, Exército de Israel afirmou ter realizado ataque contra alta cúpula do Hamas no Qatar. Várias explosões foram ouvidas na capital, Doha, onde o grupo palestino mantem sua base política em exílio e participa de negociações internacionais por um cessar-fogo com Israel.

Lideranças não estavam entre os mortos, segundo o Hamas. Conforme apurado pela Reuters, entre as vítimas fatais estavam Himam al-Hayya, filho do principal negociador do grupo islâmico, Khalil al-Hayya, e Jihad Labad, que atuava com al-Hayya.

Governo do Qatar divulgou que bombardeios aéreos tiveram como alvo casas de líderes do Hamas e condenou ataque "covarde". "O Estado do Catar condena com veemência o ataque covarde israelense que teve como alvos edifícios residenciais onde vários membros do gabinete político do Hamas estão alojados na capital catari, Doha", divulgou o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Qatar, Majed al Ansari, em publicação no X.

Diplomata qatari também chamou ofensiva israelense de "criminosa". Ansari divulgou que o Qatar "não tolerará esse comportamento irresponsável de Israel e a contínua desestabilização da segurança regional, nem qualquer ato que ameace sua segurança e soberania". Disse ainda que o país abriu uma investigação e classificou a ação israelense de "violação flagrante do direito internacional".

Qatar não mantém relações diplomáticas oficiais com Israel, mas era visto como país amistoso no Oriente Médio. Por isso, o governo de Netanyahu aceitou que Doha fosse sede para as negociações indiretas de um acordo de cessar-fogo.

Com o ataque, esforços diplomáticos por trégua na guerra podem cair por terra. Além disso, a ofensiva poderia afetar a imagem qatari, que se apresenta como um lugar seguro para negócios e turismo em uma região de instabilidade política.

Reação internacional

Secretário-geral da ONU disse que ataque foi "flagrante violação da soberania" do Qatar. António Guterres ressaltou que o país árabe tem desempenhado um papel muito positivo para tentar alcançar um cessar-fogo em Gaza e a libertação de todos os reféns mantidos pelo Hamas. "Todas as partes devem trabalhar para alcançar um cessar-fogo definitivo, não para destruí-lo", acrescentou, durante uma coletiva de imprensa.

Papa Leão 14 também expressou preocupação com ataque. "Recebi uma notícia realmente séria agora: o ataque de Israel a alguns líderes do Hamas no Catar. Toda a situação é muito grave", disse o pontífice em frente à residência papal de verão em Castel Gandolfo.

Presidente da França classificou ação israelense como "inaceitável, por qualquer que seja a razão". Emmanuel Macron prestou solidariedade ao emir do Qatar, Tamim al-Thani e afirmou: "Em nenhuma circunstância a guerra deve se espalhar pela região".

Governo britânico também condenou ataque de Israel. "Não queremos ver uma nova escalada de violência na região. Isso só pode gerar mais desestabilização", afirmou o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer. "Queremos ver o fim do sofrimento em Gaza, começando pela libertação de todos os reféns, um cessar-fogo imediato e um aumento na ajuda à região, para que possa haver uma paz duradoura em toda a região", acrescentou.

*Com Reuters, AFP e The Guardian