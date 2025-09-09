Atitude de Fux gera 'desconforto' em colegas da 1ª Turma, diz Daniela Lima

A postura do ministro Luiz Fux no julgamento de Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado provoca desconforto e atenção na 1ª Turma do STF, avalia a colunista do UOL Daniela Lima no UOL News, do Canal UOL.

Fux, considerado próximo a aliados de Bolsonaro, já indicou que abrirá divergência, principalmente sobre a dosimetria das penas, e exige respeito ao acordo de não interrupção entre os ministros. Bastidores mostram inquietação com sua conduta - após ele deixar a sala algumas vezes e criticar o colega Flavio Dino.

O ministro Luiz Fux tem sido apontado como a menor ponte entre a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal e a família Bolsonaro e os bolsonaristas que estão sob julgamento. Ele foi colocado nessa posição pelos próprios aliados do ex-presidente, o que por si só faz da figura do ministro algo que vai ser observado. Daniela Lima, colunista do UOL

Me chamou muita atenção o momento em que ele reafirmou que gostaria que fosse cumprido o que foi combinado lá na 'salinha', ou seja, no bastidor, antes dos ministros entrarem na primeira turma, de que não haveria interrupção para não se perder o fio da meada. Daniela Lima

O ministro Luiz Fux já avisou que vai abrir divergência, e sabe que essa divergência vai ser minoritária. O que ele não quer, no meu entender, é ver essa divergência ser desestruturada, ou ser juridicamente questionada pelos pares durante a fala dele. Daniela Lima

A colunista ainda acrescentou que uma fonte de dentro do STF confirmou que Fux é quem sugeriu o combinado.

Segundo Daniela, ministros relataram estranhamento diante da inquietação de Fux e esperam que ele não peça vista do processo.

Eu troquei mensagens com dois colegas do Luiz Fux, exatamente sobre as interrupções que ele vinha fazendo. Eu falei: 'o ministro Luiz Fux está inquieto desde cedo, né?'. E aí o ministro mandou: 'Muito estranho'. Ou seja, há um certo desconforto pairando na Primeira Turma. Daniela Lima

Veja a íntegra do programa: