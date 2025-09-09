No STF, governistas comemoram voto de Moraes: 'Game over para Bolsonaro'

Parlamentares governistas comemoraram hoje o voto do ministro Alexandre de Moraes no julgamento dos acusados em envolvimento em trama golpista, no STF (Supremo Tribunal Federal).

O que aconteceu

Cinco deputados da base de Lula (PT) acompanharam a retomada do julgamento nesta manhã. Moraes votou pela condenação de Jair Bolsonaro (PL) e mais sete aliados, incluindo ex-ministros e generais de quatro estrelas, por tentar manter o ex-presidente no poder após a derrota nas eleições de 2022.

"Acho que o voto hoje é um 'game over' para Bolsonaro e para o golpismo", disse Ivan Valente (PSOL-SP), após o voto de Moraes. Como relator da ação penal, o ministro foi o primeiro a votar. Em sua manifestação, que durou pouco mais do que cinco horas, ele rebateu todos os argumentos das defesas, que questionaram o andamento da ação penal e sua atuação.

"Foi um voto contundente e didático", afirmou Jandira Feghali (PCdoB-RJ). "É importante dizer que, dentro dessa análise, consegue também separar claramente o que é a tentativa de golpe com a tentativa de abolição violenta do Estado democrático de Direito."

No voto, Moraes disse não haver dúvida de que houve uma tentativa de golpe. "Esse julgamento não discute se houve ou não tentativa de golpe, de abolição do Estado de Direito. O que discute é a autoria, porque não há nenhuma dúvida, depois de todas as condenações e acordos de não persecução penal, de que houve uma tentativa de golpe e organização criminosa que gerou dano ao patrimônio público."

"É um voto que responde à expectativa", completou Feghali. "Um voto que defende a democracia brasileira, que historicamente responde pela primeira vez uma tentativa de golpe de Estado, punindo e condenando, não só o ex-presidente da República por essa razão, mas quatro militares de alta patente."

O deputado Rogério Correira (PT-MG) refutou a proposta de anistia que tramita no Congresso. "Esse golpismo continua, essa ideia do golpe continuado é permanente. Seja na invasão das mesas da Câmara e do Senado, seja no projeto que eles colocam de anistia ampla, geral e irrestrita", criticou.

Pela primeira vez, um bolsonarista acompanhou o julgamento. O deputado Luciano Zucco (PL-RS), líder da oposição na Câmara, acompanhou metade do voto de Moraes e questionou o julgamento, que chamou de "teatro armado".

Zucco disse que a oposição se articula para pautar anistia na Câmara na semana que vem. O bolsonarista afirmou que a oposição tem "mais de 300 votos" a favor da pauta, o que seria o suficiente para a aprovação na Casa.

O deputado Lindbergh Faria (PT-RJ), líder do partido na Casa, afirmou que o governo é contra e que não há clima para isso no Congresso. Segundo o ele, os ataques do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), no final de semana deixaram o projeto "ainda mais distante" e que "repercutiram muito no Legislativo [de forma negativa]".

Votação ficou para semana que vem. Não houve consenso na reunião de líderes e o projeto só deve voltar a ser negociado após o término do julgamento no STF.

Os crimes pelos quais os réus respondem no STF

Organização criminosa armada,

Tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito,

Tentativa de golpe de Estado,

Dano qualificado pela violência e grave ameaça e

Deterioração de patrimônio tombado.

A exceção é o caso de Ramagem. Ele, atualmente, é deputado federal e foi beneficiado com a suspensão de parte das acusações relativas aos episódios que ocorreram quando ele já possuía mandato de parlamentar, regra que está prevista na Constituição. Com isso, ele responde somente a três dos cinco crimes. São eles: dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima e deterioração de patrimônio tombado, relacionados aos atos golpistas de 8 de Janeiro. Ele será julgado por isso quando terminar seu atual mandato.